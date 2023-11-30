«Жертва гибридной войны». Лавров предупредил о возможной судьбе Молдавии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании саммита министров иностранных дел организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 30 ноября 2023 года

Глава МИД России предрек Молдавии роль следующей жертвы в гибридной войне Запада против России. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на встрече министров стран — членов ОБСЕ. Советник главы МИД Молдавии Захаров в ответ заявил, что западные страны, напротив, помогают Молдавии преодолевать угрозы. Угрозой же, по мнению президента страны Санду, является как раз Россия. В середине ноября она рассказала подробности процесса присоединения Молдавии к ЕС. Путин ранее назвал выбор Кишинева — полной утратой идентичности страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уничтожить переговорную платформу

Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, входят 57 стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Великобритания, Грузия, Исландия, Киргизия, Люксембург, Россия, США, Черногория).

По словам главы МИД России, Евросоюз (ЕС) и НАТО стремятся уничтожить переговорную платформу в формате «5+2» (предусматривает участие в переговорах Молдавии и Приднестровья, а также России, Украины и представителя ОБСЕ в качестве посредников, ЕС и США — как наблюдателей, в последний раз переговоры проходили в Братиславе в октябре 2019 года).

Лавров отметил, что одной из сорванных попыток урегулировать конфликт в Приднестровье был меморандум Козака, который еще 20 лет назад предусматривал федерализацию республики.

«Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас ликвидирует и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Курс на Европу

В связи с этим Лавров не исключил, что западные государства намерены пожертвовать Молдавией в рамках гибридной войны против России.

«По сути Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — заявил глава российской дипломатии в ходе встречи в Скопье.

Советник по коммуникациям министра иностранных дел Молдавии Игорь Захаров, комментируя слова Лаврова, заявил, что страны Запада, напротив, помогают Молдавии преодолевать угрозы, и Кишинев «необратимо идет по европейскому пути».

«И сегодня, как никогда, мы настаиваем на немедленном и безоговорочном выводе российских войск с нашей территории», — сказал Захаров.

О планах призвать Москву на ежегодной встрече ОБСЕ к выводу ее войск из Приднестровья заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Также же он сообщил о планах провести ряд двусторонних встреч с главами МИД стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдавии в союз.

В ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила 14 ноября, что страна готова присоединиться к ЕС в два этапа: на первом — без Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Мы допускаем, что в худшем случае мы будем проводить европейскую интеграцию в два этапа: сначала правый берег, а потом левый. Как только люди увидят, как повышается уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших регионах, они, конечно, захотят пойти по тому же пути», — сказала она.

ПМР заявила об отделении от Молдавии в 1990 году. До 1992 года там шли боевые действия, закончившиеся подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». В 2003 году спецпредставитель президента России Дмитрий Козак разработал план решения приднестровского конфликта через создание федеративной Молдавии вместе с ПМР и Гагаузией (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова) с особым статусом в ее составе. МИД России заявлял, что подписание документа было сорвано молдавскими властями под давлением Запада.

В ноябре 2023 года глава парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что формата «5+2» больше не существует и воскресить его невозможно. В октябре Санду называла Россию одной из главных угроз безопасности для страны. Она заявляла о необходимости молдавских политиков демонстрировать приверженность европейским ценностям, а не «интересам России».

Президент России Владимир Путин заявил, что выбор, сделанный молдавскими властями, является полной утратой идентичности страны.

ОБСЕ в плачевном состоянии

Лавров на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ заявил, что организация подошла к нынешнему заседанию в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы альянса неясны.

«Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинкскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», — сказал министр.

Дипломат отметил, что Россия приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве, однако «западные политические элиты, присвоившие себе право вершителей судеб человечества, сделали близорукий выбор не в пользу ОБСЕ, а в пользу НАТО».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва не видит смысла считать дипломатической победой присутствие Лаврова на СМИД ОБСЕ. По ее словам, приезд Лаврова — это тот шанс, который организация получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике.