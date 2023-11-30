Аргентина отказалась от БРИКС через соцсети Будущая глава МИД Мондино заявила об отказе Аргентины вступать в БРИКС

Советник избранного президента Аргентины Мондино заявила, что ее страна не вступит в БРИКС. Мондино также считает невозможным присоединение к Новому банку развития альянса. До этого она сообщала, что команда президента Милея анализирует возможность подключения к БРИКС с неактивным участием в работе группы. О присоединении с 1 января 2024 года Аргентины к БРИКС сообщил по итогам летнего саммита содружества президент ЮАР Рамапоса. По его словам, в объединение с 2024 года также должны вступить Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не войдет в БРИКС

Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приглашение от которой она получила в 2023 году, заявила в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter) советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий министр иностранных дел страны Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», — объявила она позицию страны по членству в объединении.

По словам советника главы государства, в ее понимании, после приглашения страны к участию в альянсе формального согласия со стороны Буэнос-Айреса не последовало.

Также Мондино сообщила, что команда избранного президента Аргентины Милея считает невозможным присоединение к Новому банку развития (НБР) БРИКС. По ее словам, чтобы присоединиться к НБР БРИКС надо внести капитал, а Аргентина не в состоянии сделать это.

С не очень активным участием

Мондино в конце октября сообщила об отсутствии планов у Аргентины участвовать в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения. Тогда она не исключила изменения позиции. 25 ноября телеканал TN со ссылкой на источники в коалиции сообщил, что команда Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС с неактивным участием в работе группы.

«На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием», — сообщал источник канала.

О вступлении Аргентины в объединение объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам XV саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Тогда он сказал, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся еще Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Выборы президента

Мондино стала основным кандидатом на пост главы МИД Аргентины после того, как 19 ноября президентом страны стал Хавьер Милей. Выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года.

В первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур. По итогам нового голосования победу одержал Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает». Он одержал верх над соперником кандидата от правящей на тот момент партии, министром экономики страны Серхио Массой (56% голосов против 44%).

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Политик выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует закрыть Центральный банк, приватизировать госкомпании, заменить национальную валюту на доллар.

Избранный президент не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он заявил, что не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими государствами. При этом Мондино отмечала, что разрывать отношения с этими странами Аргентина не собирается — должна произойти чрезвычайно серьезная ситуация, чтобы пришлось отзывать посла страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в Москве обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

22 ноября стало известно о предложении Милея украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, которая будет посвящена урегулированию украинского конфликта. Предложение президент сделал в телефонном разговоре с Зеленским.

Милей встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне 29 ноября. На встрече обсудили важность продолжения строительства тесных отношений между Вашингтоном и Буэнос-Айресом в экономике, продвижении прав человека и «отстаивании демократии по всему миру». Салливан поздравил Милея с недавней победой на выборах и заявил о намерении двух государств осуществлять тесную координацию.