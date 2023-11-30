«На вершине трапа с недовольным лицом»: Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в самолете

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден почти полчаса ждать на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его не встретит глава МИД Катара Султан бен Саад Аль-Мурайхи. Об этом пишет Tagesspiegel.
Немецкий президент прибыл в Доху для переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани об освобождении граждан Германии, находящихся в заложниках у ХАМАС.
«Светило солнце. Была расстелена красная дорожка. Выстроился военный почетный караул. Даже посол Германии в Катаре Лотар Фрайшладер был на месте. Единственная проблема заключалась в том, что ни один катарский чиновник не присутствовал на официальной встрече президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Дохе», — так описывает дипломатический конфуз Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).
Издание Bild сообщило, что Штайнмайер стоит в одиночестве на вершине трапа «с недовольным лицом и скрещенными руками». Видеозапись с длительным ожиданием распространилась в Сети. По данным Stern, к этому моменту самолет покинула вся немецкая делегация, даже жена Штайнмайера.
Tagesspiegel пишет, что заминка, вероятно, была связана с тем, что самолет президента ФРГ приземлился раньше, чем планировалось.
Bild отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы немецкой стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время».
Штайнмайер, по всей видимости, отказался и предпочел остаться в самолете.
Корреспондент издания Розалия Романец прилетела в Доху вместе с Штайнмайером. Репортер предположила, что принимающая сторона таким образом пожелала выказать свое отношение к гостям, которые выкроили для визита в Катар – финальную точку своего ближневосточного турне — лишь три часа, в то время как в Омане делегация провела два дня, а в Израиле – три.
Несмотря на ожидание, президент все же выехал из аэропорта на встречу с эмиром Катара шейхом Амимом бен Хамадом Аль Тани вовремя, сообщает Deutsche Welle.
Штайнмайер ждет хороших новостей
В Доху Штайнмайер прилетел в первую очередь для обсуждения посреднических усилий Катара по освобождению немецких заложников, удерживаемых боевиками движения ХАМАС. По данным Stern, в секторе Газа остается 15 граждан Германии, 11 были освобождены ранее при участии Катара.
«Я уверен, что Катар сделает все, что в его силах, чтобы способствовать освобождению немецких заложников. Но мы должны понимать, что в такой сложной переговорной ситуации не может быть никаких гарантий», — заявил Штайнмайер.
После полуторачасовых переговоров Штайнмайер вышел «в довольно хорошем настроении», отмечает Bild. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни можно ожидать «хороших новостей» по поводу заложников.
Германия и Катар сближаются
Stern отмечает сближение Катара и Германии в последние годы.
«Катар помог Бундесверу уйти из Афганистана в 2021 году. Эмир (Тамим бен Хамад Аль Тани) неоднократно посещал Берлин, последний раз вскоре после нападения ХАМАС (на Израиль 7 октября. – Прим, Ред.)», — пишет Stern.
Издание отмечает более тесное сотрудничество Германии с Катаром в энергетической сфере. После отказа от российского газа власти европейской страны договорились с Дохой о поставках СПГ.
«С 2026 года до двух миллионов тонн сжиженного газа будут доставляться в Германию морским транспортом ежегодно», — сообщает Stern.