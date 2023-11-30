«На вершине трапа с недовольным лицом»: Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в самолете Президент ФРГ Штайнмайер полчаса ждал встречи с главой МИД Катара в самолете

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его официально встретят, сообщили немецкие СМИ. В аэропорту Дохи расстелили красную дорожку, перед самолетом выстроился почетный караул, а главы катарского МИД Султана бин Саад Аль-Мурайхи все не было. Президент стоял на трапе «с недовольным лицом и скрещенными руками», пишет Bild.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден почти полчаса ждать на вершине трапа самолета при 30-градусной жаре, пока его не встретит глава МИД Катара Султан бен Саад Аль-Мурайхи. Об этом пишет Tagesspiegel.

Немецкий президент прибыл в Доху для переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани об освобождении граждан Германии, находящихся в заложниках у ХАМАС.

«Светило солнце. Была расстелена красная дорожка. Выстроился военный почетный караул. Даже посол Германии в Катаре Лотар Фрайшладер был на месте. Единственная проблема заключалась в том, что ни один катарский чиновник не присутствовал на официальной встрече президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Дохе », — так описывает дипломатический конфуз Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Издание Bild сообщило, что Штайнмайер стоит в одиночестве на вершине трапа «с недовольным лицом и скрещенными руками». Видеозапись с длительным ожиданием распространилась в Сети. По данным Stern, к этому моменту самолет покинула вся немецкая делегация, даже жена Штайнмайера.

Tagesspiegel пишет, что заминка, вероятно, была связана с тем, что самолет президента ФРГ приземлился раньше, чем планировалось.

Bild отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы немецкой стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время».

Штайнмайер, по всей видимости, отказался и предпочел остаться в самолете.

Корреспондент издания Розалия Романец прилетела в Доху вместе с Штайнмайером. Репортер предположила, что принимающая сторона таким образом пожелала выказать свое отношение к гостям, которые выкроили для визита в Катар – финальную точку своего ближневосточного турне — лишь три часа, в то время как в Омане делегация провела два дня, а в Израиле – три.

Несмотря на ожидание, президент все же выехал из аэропорта на встречу с эмиром Катара шейхом Амимом бен Хамадом Аль Тани вовремя, сообщает Deutsche Welle.

Штайнмайер ждет хороших новостей

В Доху Штайнмайер прилетел в первую очередь для обсуждения посреднических усилий Катара по освобождению немецких заложников, удерживаемых боевиками движения ХАМАС. По данным Stern, в секторе Газа остается 15 граждан Германии, 11 были освобождены ранее при участии Катара.

«Я уверен, что Катар сделает все, что в его силах, чтобы способствовать освобождению немецких заложников. Но мы должны понимать, что в такой сложной переговорной ситуации не может быть никаких гарантий», — заявил Штайнмайер.

После полуторачасовых переговоров Штайнмайер вышел «в довольно хорошем настроении», отмечает Bild. Он выразил уверенность, что в ближайшие дни можно ожидать «хороших новостей» по поводу заложников.

Германия и Катар сближаются

Stern отмечает сближение Катара и Германии в последние годы.

«Катар помог Бундесверу уйти из Афганистана в 2021 году. Эмир (Тамим бен Хамад Аль Тани) неоднократно посещал Берлин, последний раз вскоре после нападения ХАМАС (на Израиль 7 октября. – Прим, Ред.)», — пишет Stern.

Издание отмечает более тесное сотрудничество Германии с Катаром в энергетической сфере. После отказа от российского газа власти европейской страны договорились с Дохой о поставках СПГ.

«С 2026 года до двух миллионов тонн сжиженного газа будут доставляться в Германию морским транспортом ежегодно», — сообщает Stern.