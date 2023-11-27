Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры в Белоруссии, 7 марта 2022 года

«Без репараций — не подпишет»: Украина назвала условие мира с Россией Замминистра юстиции Мудра: Украина не подпишет мирный договор с РФ без репараций

Замминистра юстиции Украины Мудра исключила подписание мирного соглашения с Москвой без выплаты репараций Киеву. По ее словам, Украина вместе с другими странами работает над созданием компенсационного фонда, куда планируется перевести замороженные российские активы — они будут переданы украинской стороне. Мудра считает, что Россия сама должна быть заинтересована в этой площадке, так как иначе ее «будут разрывать в судах».

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Москвой, если ему не возместят убытки от военных действий. Об этом она рассказала в беседе с украинским изданием «Цензор».

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций, — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

По словам замминистра, Россия в первую очередь заинтересована в единой площадке по вопросам компенсаций, иначе «ее будут разрывать в судах по всему миру».

«Россиянам гораздо выгоднее иметь одну площадку, где это будет решаться при их участии, если они пожелают стать частью этого. Чтобы стать частью, они должны выполнить ряд требований. И одно из требований — это наполнение компенсационного фонда. Поэтому им это должно быть выгодно. И они в первую очередь должны настаивать на этом», — отметила Мудра.

В 2022 году Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о репарациях Украине со стороны России. Тогда представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал попытку создать механизм по взиманию репараций с России «юридически ничтожной».

Для Украины создадут компенсационный фонд

В начале ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, разрешающий передачу Украине замороженных российских активов. Мудра заявила, что Киев присоединился к созданию проекта. По ее словам, Россию могут признать государством-агрессором, что даст президенту США полномочия для конфискации активов. Их смогут передать в украинский компенсационный фонд.

«Средств, аккумулированных в США, по последним данным, не так много. Раньше была информация, что там находится около $39 млрд, сейчас, по последней информации, около $8 млрд», — сказала Мудра.

Замминистра добавила, что Россия сможет получить обратно замороженные активы, если прекратит военные действия и полностью возместит ущерб.

По ее словам, Украина планирует создать международный реестр ущерба: специальная комиссия соберет от заявителей доказательства причинения материального или нематериального ущерба и присудит каждому определенную сумму возмещения. Заявителями могут быть люди, компании и даже государства. Также в рамках компенсационного механизма должен существовать фонд, созданный с участием международных партнеров Украины. Как пояснила Мудра, участники механизма могут использовать какой-то из уже существующих фондов или создать новый «с нуля».

Замминистра заявила, что сейчас Украина работает над созданием плана соглашения, который позволил бы странам внести изменения в свои законы, чтобы конфисковать российские активы.

«Суверенный иммунитет, которым пользуются государственные активы, — это доктрина международного права, и она регулируется конвенциями о суверенных иммунитетах. И чтобы ограничить суверенный иммунитет, нужен другой источник права. То есть или нужно изменить те конвенции, которые уже существуют, что очень проблематично. Или нужно создать другой источник международного права, который позволит ограничить суверенный иммунитет. И этим источником международного права в нашем случае и будет международное соглашение», — пояснила Мудра.

При этом замминистра добавила, что, вероятнее всего, замороженные активы российских олигархов не станут передавать в компенсационный фонд.

Мудра утверждает, что политики нашли законный способ передать Украине доходы от замороженных российских активов. По словам замминистра, основная масса денег считается российской, а вот начисленные проценты — нет, так как «это неожиданные сверхприбыли». При этом Украина не знает, сколько точно денег заморожено.

Несмотря на заверения Мудры, не все европейские политики согласны принять окончательное решение по поводу передачи доходов. Bloomberg пишет, что они хотят сначала просчитать риски и понять, легитимна ли формула изъятия процентов от замороженных активов.

В Раде допускают поиск золотой середины

Советник комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак в беседе с американским изданием Newsweek допустил, что, возможно, в переговорном вопросе стоит найти «золотую середину».

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал Ступак.

Поиск вариантов связан с тем, что Украина зависит от помощи своих западных союзников, но будет ли она продолжаться в нужном Киеву объеме — большой вопрос.