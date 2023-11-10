Ведущие страны ЕС выступили против поспешной передачи российских доходов Украине

Некоторые крупные государства-члены Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, не считают, что нужно торопиться с принятием законопроекта об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, пишет Bloomberg. Еврокомиссия (ЕК) же настаивает на принятии окончательного решения к концу года. Подробнее о ситуации читайте в материале «Газеты.Ru».

Некоторые крупные государства-члены Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к идее конфискации прибыли от замороженных российских активов. Еврокомиссия намерена использовать эти средства для поддержки Украины и настаивает на принятии окончательного решения по этому вопросу к концу года, пишет Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, во время закрытого заседания 8 ноября этого года ключевые европейские страны заявили ЕК, что они выступают за более осторожный подход. Политики хотят сначала досконально разобраться, является ли формула использования прибыли от замороженных активов юридически обоснованной и не ставит ли она под угрозу финансовую стабильность.

Несмотря на то, что российские активы — более €200 млрд — находятся под санкциями, они приносят определенный доход. Согласно бельгийской клиринговой палате Euroclear, где находится большая часть денег, за время заморозки прибыль составила более €3 млрд, ожидается, что эта сумма будет расти. Некоторые европейские официальные лица считают, что этот доход можно передать на нужды Украине.

В октябре лидеры ЕС провели саммит, на котором попросили главу внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепа Борреля и ЕК «ускорить работу с целью представления предложений» по поводу использования замороженных активов, однако временные рамки не установили. Теперь же комиссия настаивает на выработке финального предложения в ближайшие недели. Франция предложила сначала обсудить незаконодательный документ, чтобы была возможность доработать правовую формулу. Ее поддержали и другие страны. По словам источников Bloomberg, Боррелю также не понравилась идея предоставления финального законопроекта к концу года.

В то же время некоторые европейские предприниматели обеспокоены тем, что Россия может начать «мстить» зарубежным компаниям, которые все еще работают в стране. Кроме этого, Европейский центральный банк предупреждает, что любое использование прибыли от замороженных активов может подорвать доверие к евро.

Европейские политики уже давно рассматривали вопрос о конфискации российских активов. В июне этого года ЕС пришел к выводу, что полное изъятие замороженных средств невозможно. Вместо этого Украине предложили передать «непредвиденный доход от инвестиций». Об этом говорится в докладе ЕС, который появился в распоряжении Bloomberg.

Россия против

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае конфискации активов Россия будет бессрочно оспаривать это решение, так как оно незаконно и противоречит всевозможным правилам.

«Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры», — сказал Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что, вероятнее всего, ответные меры не будут зеркальными, однако они будут соответствовать интересам России.