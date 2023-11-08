В конгрессе США раскрыли механизм передачи российских активов Украине

Законопроект о передаче российских средств Киеву получил поддержку комитета конгресса США. Он наделяет президента страны правом конфисковать любые средства РФ в американской юрисдикции и разрешает тратить их на восстановление Украины, гуманитарную помощь и «другие цели». Соответствующие полномочия даются властям США на 5 лет или до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Комитет палаты представителей США по иностранным делам поддержал законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

В ходе заседания «за» инициативу проголосовали 40 членов комитета, «против» высказались двое. Всего в комитете заседает 51 законодатель, большинство удерживает Республиканская партия, которой принадлежит 27 мест – против 23 у Демократической партии.

«Президент может конфисковать любые суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией США», – говорится в законопроекте.

При этом изъятые средства должны быть внесены в Фонд поддержки Украины, после чего госсекретарь США сможет использовать их для оказания дополнительной помощи Киеву. В соответствии с документом, средства могут быть потрачены на реконструкцию и восстановление Украины, на оказание гуманитарной помощи жителям страны, а также на «другие цели по восстановлению Украины и благосостояния ее народа».

При этом госсекретарь обязан уведомлять профильный комитет палаты представителей о передаче средств украинскому правительству или другим лицам не менее, чем за 15 дней.

«Полномочия по конфискации, ликвидации и передаче российских суверенных активов <...> прекращаются через 5 лет с момента вступления в силу настоящего закона», – указано в документе.

В случае же, если военные действия между РФ и Украиной прекратятся, Киев получит полное возмещение ущерба или Москва примет участие «в добросовестном международном механизме» по выплате компенсаций, право США на конфискацию российских средств будет прекращено раньше – через 120 дней после уведомления конгресса президентом страны.

Инициатива также запрещает разморозку активов РФ до завершения конфликта и полной компенсации нанесенного Украине ущерба.

Как говорится в тексте проекта, конфискация и перепрофилирование российских активов «отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности» Соединенных Штатов, а также «соответствует законам США и международному праву».

После одобрения инициативы профильным комитетом она будет рассмотрена палатой представителей, затем законопроект должен получить поддержку сената и направлен на подпись президенту США.

«Зеркальный ответ»

После начала российской военной операции на Украине страны Запада ввели санкции против РФ и заморозили ее активы за рубежом. Министр финансов России Антон Силуанов в марте 2022 года оценил объем заблокированных средств в $300 млрд.

В конце октября текущего года глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что страны Евросоюза решили использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева. Конкретные предложения должна подготовить Еврокомиссия.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель в ходе саммита США – ЕС договорились изучить возможность передачи Киеву доходов частных компаний от замороженных российских активов.

В России неоднократно называли заморозку резервов на Западе «воровством» и грозили «зеркальным ответом». Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что РФ примет симметричные меры, если зарубежные страны будут использовать российские средства.

«В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – заявлял он.

Глава Минфина Силуанов напоминал, что в России также заморожены средства, причитающиеся по российским облигациям и обязательствам перед партнерами из недружественных стран. Он подчеркнул, что если Запад будет использовать доход от российских резервов, Москва «так же будет поступать».