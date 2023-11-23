Шольц призвал Путина вывести войска с Украины

Немецкий канцлер Шольц на онлайн-саммите G20 призвал президента России завершить конфликт на Украине. Канцлер также заявил о необходимости вывода российских войск с территории страны. Шольц отметил, что Путин впервые после начала СВО поучаствовал в конференции представителей этого объединения. Выступление российского лидера прошло 22 ноября. В нем Путин заявил, что необходимо как можно скорее найти пути для прекращения украинской трагедии.

Вывести войска

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита G20 призвал президента России Владимира Путина положить конец конфликту на Украине — завершить спецоперацию и вывести войска. Как пишет агентство ТАСС, такое заявление немецкий канцлер сделал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, с которой обсуждал вопросы оказания помощи Киеву.

Шольц отметил, что Путин впервые с начала специальной военной операции принял участие в конференции глав государств и правительств стран G20 (в предыдущий раз он в формате видеосвязи принял участие в саммите G20, который прошел в Риме с 30 по 31 октября 2021 года).

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил свое вторжение на Украину и вывел войска с ее территории, чтобы эта война, наконец, закончилась», — сказал он.

Как отметил немецкий лидер, Берлин выступает за «длительный и справедливый мир» на Украине на основе Устава ООН. Он назвал это важной целью. При этом он добавил, что Германия будет «поддерживать Украину так долго, сколько потребуется».

Диалог с Путиным

12 ноября Шольц заявлял, что намерен продолжать диалог с Путиным и считает это необходимым.

«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — отметил он.

По мнению канцлера, для начала переговорного процесса между Киевом и Москвой Россия должна вывести войска с территории Украины. Однако, как считает Шольц, российский глава не готов к такому шагу.

Канцлер снова повторил, что намерен продолжать диалог с президентом России, 18 ноября. Как подчеркнул тогда Шольц, в настоящее время он не видит сценария, при котором Россия пошла бы на какие-то уступки по Украине.

Президент России на G20

Путин выступил на международном форуме G20 22 ноября в формате видеоконференции. В своем выступлении он особо подчеркнул необходимость поиска путей для скорейшего прекращения украинской трагедии, отметив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», — сказал Путин.

По словам российского президента, именно Киев отказался от переговорного процесса, когда президент Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с Россией, пока президентом является Путин. Он добавил, что в настоящее время всем странам нужно искать пути для скорейшего прекращения конфликта.

«Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?» — сказал президент России.

Российско-украинские переговоры

Последний раз Киев и Москва садились за стол переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда помощник президента Владимир Мединский отметил, что диалог «прошел конструктивно» и содержательно, Украина представила свою «понятно сформулированную позицию», подтвердила стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

4 октября 2022 года Зеленский запретил переговоры с Россией, пока страну возглавляет Путин. Позднее он представил «формулу мира», которая предусматривает несколько условий для диалога в Москвой. В том числе концепция предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года.

В МИД России назвали свои условия для заключения мирного соглашения. В Москве хотят, чтобы Киев отказался от желания вступить в Евросоюз и НАТО, вернулся «к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года».