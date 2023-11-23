«Грузия больше не банановая республика»: 20 лет Революции роз

Ровно 20 лет назад в Грузии свершилась Революция роз, положившая начало серьезным изменениям в государстве. Серия массовых протестов привела к власти одного из лидеров оппозиции — 35-летнего Михаила Саакашвили. Тогда президент-реформатор получил почти 100% поддержку на выборах. А теперь он пытается вернуться в политику из тюремной больницы, пока его партия переживает серьезный кризис. Сможет ли Саакашвили взять власть 20 лет спустя и есть ли какие-то перспективы у грузинской оппозиции — в материале «Газеты.Ru».

Осенние парламентские выборы 2003 года стали судьбоносными для Грузии. Фальсификация выборов со стороны партии власти во главе с президентом Эдуардом Шеварнадзе запустила цепочку народных протестов под руководством оппозиции. Подпитывало демонстрации общее негативное отношение к правительству на фоне серьезного экономического кризиса, проблем с Аджарией, Абхазией и Южной Осетией и высокого уровня коррупции.

Апогеем протестов можно назвать 22 ноября — первый день заседания нового состава парламента Грузии, легитимность которого демонстранты не признавали. Именно в этот день 35-летний оппозиционный политик Михаил Саакашвили вместе со своими союзниками вошел в здание законодательного органа с розами в руках, сорвав выступление Шеварднадзе (после этого протест и окрестили Революцией роз). В ответ президент попытается собрать армию и полицию у своей резиденции в Тбилиси, но не сможет найти поддержки у силовиков. 23 ноября Революция роз достигнет своей цели — Шеварднадзе уйдет в отставку, что с радостью встретят более 100 тыс. протестующих на улицах столицы Грузии.

Эти события в итоге привели к досрочным президентским выборам, победу на которых с результатом в 96,29% голосов одержал Михаил Саакашвили. Молодой политик придет к власти с обещанием реформ и как лидер одной из наиболее популярных партий страны — «Единого национального движения». За 9 лет своего правления он сделает многое, в частности сможет серьезно снизить уровень коррупции в силовых структурах, подавить движение за независимость Аджарии, испортить отношения с Россией и наладить их с США и Евросоюзом, а также спровоцировать российско-грузинский конфликт после попытки силового возвращения Южной Осетии в состав Грузии.

По завершении второго президентского срока Саакашвили покинул Грузию. А его партия не смогла выиграть выборы и потеряла власть. Вскоре политик переехал на Украину, поддержал Евромайдан и отказался от грузинского гражданства для работы во властных структурах на новом месте. На родине Саакашвили не забыли, заведя на него целую серию уголовных дел, в том числе за подавление протестов оппозиции во время своего президентства. Поэтому, решив вернуться в Грузию осенью 2021 года, экс-президент угодил за решетку.

Есть ли у Саакашвили перспективы

В итоге через 20 лет после Революции роз Саакашвили оказался, мягко говоря, не в лучшем положении. В мае 2022 года его здоровье сильно ухудшилось из-за объявленной голодовки, в связи с чем он был переведен в тюремную клинику. Многочисленные попытки опротестовать расследования против него, добиться перевода за рубеж на лечение или президентского помилования не дали никаких результатов.

В преддверии парламентских выборов 2024 года Саакашвили решил идти другим путем, объявил о возвращении в политику и пообещал помочь спасти страну. В этом стремлении его поддержала и основная оппозиционная сила Грузии, его партия «Единое национальное движение», пообещав сделать политика премьером в случае своей победы.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически оценивают перспективы опального политика. К примеру, политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев считает, что Саакашвили усиленно разыгрывает сумасшедшего и больного, и вряд ли может вернуться в большую политику.

«Саакашвили — битая карта, он проиграл. По его вине Грузия лишилась территорий после конфликта 2008 года, а главное, он находится под спудом уголовных дел, очевидность которых видна в республике любому неангажированному наблюдателю. Более того, на совести Саакашвили жесткое подавление оппозиции, в том числе печально известные события января 2008 года, массовые нарушения прав человека и верхушечная коррупция», — пояснил эксперт.

В свою очередь грузинский политолог Ника Читадзе отметил, что Саакашвили стал частью грузинского политического процесса, хотя и находится в клинике. По его словам, он влияет на ситуацию в стране, но, вероятно, не сможет вернуться к власти.

«Шансов тут мало, даже в случае победы оппозиции на выборах. Скорее всего, это будет коалиционное правительство, и его партия «Единое национальное движение» не сможет утвердить кандидатуру Саакашвили в премьеры. В таком объединении будут другие претенденты. Конечно, теоретические шансы у Саакашвили есть, но они не такие, как в 2003 году», — добавил эксперт.

Ждать ли Революцию роз 2.0

Ситуация вокруг Саакашвили не многим лучше, чем у его партии. Несмотря на то что «Единое национальное движение» самая популярная оппозиционная политическая сила в Грузии, ее рейтинги находятся на невысоком уровне.

Так, по ноябрьскому опросу Международного республиканского института США (IRI), правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» имеет 25% рейтинга, а партия Саакашвили лишь 13%. Согласно исследованию, остальные политические силы набирают меньше 5% поддержки — уровень проходного барьера на предстоящих выборах 2024 года. При этом антирейтинг «Единого национального движения» выше, чем у других партий, и находится на уровне 40%.

Как заявил «Газете.Ru» профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, в Грузии многое изменилось с Революции роз, чему поспособствовало поколение политиков, пришедшее к власти по итогам протестов.

«Это уже не та страна, это не банановая республика. Революция роз произошла из-за того, что сложились разные обстоятельства. Власть была очень слаба, оппозиция была объединена вокруг очень сильного лидера и Запад поддерживал извне изменения в Грузии. Сейчас же этого всего не наблюдается. Самое главное, благодаря реформам и усилиям поколения Революции роз Саакашвили Грузия окрепла. Это касается государственных институтов. Элементарно силовики получают хорошие зарплаты», — отметил эксперт.

С точки зрения политолога Ника Читадзе, повторение Революции роз в текущей ситуации выглядит маловероятным, поскольку оппозиция не обладает сильным потенциалом для протестов. Однако он не исключает, что она может произойти, если выборы 2024 года будут фальсифицированы.

«Протестные движения возможны в случае фальсификации парламентских выборов 2024 года. Если власти пойдут на искажение результатов, как это было 20 лет назад. А сейчас все политические партии готовятся к выборам, и волнения вряд ли будут», — указал эксперт.

Курс на исторические выборы

Последние опросы в Грузии отчасти рисуют схожую картину с исследованием IRI. К примеру, Edison Research указывает на 37% рейтинг у «Грузинской мечты» и 21% у «Единого национального движения». А по опросу Gorbi правящая партия может рассчитывать на 55% поддержки, когда за оппозицию готовы голосовать лишь 20% грузин.

По мнению политолога Андрея Арешева, выборы 2024 года станут ключевым событием во внутриполитической жизни Грузии. Он добавил, что вряд ли оппозиция сможет взять верх без внешней поддержки.

«Если у оппозиции появится серьезная внешняя поддержка, организационная и финансовая, то нельзя исключать и сценария киевского Майдана для Грузии. В Киеве митинговало абсолютное меньшинство, но ему удалось добиться успеха. Грузинская оппозиция может попробовать расколоть партию власти по украинскому сценарию, в том числе за счет взаимодействия с силовыми структурами. В случае комплексной работы шансы у них появляются безусловно», — пояснил эксперт.

В свою очередь грузинский политолог Ника Читадзе считает, что возможность на победу оппозиции дает изменение избирательной системы. По его словам, в 2024 году выборы в Грузии должны пойти чисто по пропорциональной системе.

«То есть избиратели будут выбирать именно политические партии. Мажоритарных участков уже не будет в Грузии. На прошлых выборах все оппозиционные партии в совокупности получили около 51% голосов, а правящая лишь 49%. «Грузинская мечта» смогла укомплектовать большинство за счет смешанной избирательной системы, поскольку победила на всех мажоритарных участках. Поэтому выборы по пропорциональной системе увеличат шансы оппозиции», — подчеркнул эксперт.