«Черный день грузинской демократии»: в Тбилиси начались протесты из-за «закона об иноагентах»

Сегодня парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а накануне депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией — победу в схватке одержала действующая власть. Что происходит в Тбилиси, при чем здесь спецоперация на Украине и экс-президент Михаил Саакашвили — в материале «Газеты.Ru».

В Тбилиси вокруг парламента проходит митинг противников закона об иноагентах. Полиция применила против них водометы. Для разгона митинга вокруг грузинского парламента спецназ пустил в ход слезоточивый газ и водометы, передает РИА Новости. Акция с раннего утра проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию территории. Автомобильное движение на центральном проспекте Руставели перекрыто.

Кроме того, протестующие начали бросать в сотрудников полиции «коктейли Молотова», сообщает «Известия». По информации «Sputnik Грузия», полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. Издание также уточняет, что, помимо бутылок с «коктейлями Молотова», манифестанты стали кидать в сотрудников правоохранительных органов камни.

По данным ТАСС, протестующие снесли ограждения и прорвали баррикаду у парламента, выставленную полицией. Они попытались прорваться в здание парламента Грузии, но во внутреннем дворе протестующих ждали силовики. Против проникнувших на территорию парламента снова применили водометы. Из окна третьего этажа здания пошел дым, сообщил корреспондент The Moscow Times. С крыши на протестующих бросили гранаты со слезоточивым газом.

Во вторник вечером парламент большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на протесты, которые длятся с прошлой недели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сейчас находится в Нью-Йорке. Как сообщила ее администрация, Зурабишвили отметила запланированные встречи ради подготовки экстренного обращения к населению. В нем она высказала поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах и пообещала наложить вето на закон об иностранных агентах, заявив, что «те, кто сегодня проголосовал за этот закон, нарушают конституцию».

По данным МВД Грузии, в ходе столкновений у здания грузинского парламента в Тбилиси пострадали несколько сотрудников полиции, повреждены полицейская техника и снаряжение. В ведомстве также сообщили, что акция протеста против закона об иноагентах «вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания» и приняла насильственный характер. Митингующие не подчинялись указаниям сотрудников МВД, поэтому они «в рамках законных полномочий применили пропорциональную силу и специальные средства».

Посольство США охарактеризовало происходящее как «чёрный день для грузинской демократии». Сам закон оно считает «вдохновлённым Кремлем» и несовместимым с европейской интеграцией страны. В ответ на это председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «сегодня «черный день» только для радикальной оппозиции и связанных с ней сил».

В Госдепе США заявили, что не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг закона об иноагентах.

Законопроект и митинги

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование от иностранного государства. Оппозиция считает, что принятие нового закона затруднит вступление Грузии в Евросоюз. Там считают законопроект «русское версией» закона об иноагентах. Авторы законопроекта утверждали, что руководствовались законами США и других демократических государств.

На рассмотрение в парламент проект внесли 14 февраля представители оппозиционного движения «Сила народа». Движение возникло в августе 2022 года, когда от правящей «Грузинской мечты» откололась группа депутатов, опасающаяся втягивания Грузии в войну. По их словам, задача движения — «не нападение на западные институты», а защита и сохранение репутации западных институтов в Грузии.

В свою очередь депутаты «Грузинской мечты» заявляли, что, даже если президент Зурабишвили наложит вето на законопроект, они постараются его преодолеть.

6 марта во время рассмотрения законопроекта в парламенте представитель парламентского большинства Анри Оханашвили вступил в драку с оппозиционными депутатами. Потасовку в парламенте сопровождал митинг вокруг здания.

«Прогнали всех оппозиционных депутатов силой, в том числе женщин. Здание окружено полицией, не допускаются журналисты, что означает, что закон уже начал действовать», — заявила оппозиционный депутат Ека Херхеулидзе.

3 марта полиция Тбилиси задержала 36 участников протеста. Им были предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Контекст принятия законопроекта

15 февраля депутат Европарламента Эндрюс Кубилюс заявил, что представители всех политических партий согласовали резолюцию ЕП о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы на лечение за границу.

«Если «Грузинская мечта» продолжит такое же отношение к ситуации Саакашвили, станет очевидным, что правительство Грузии не выполняет рекомендации [Еврокомиссии для получения статуса кандидата в ЕС], что повлияет на европейский статус Грузии. Мы надеемся, что в Тбилиси осознают, какие будут последствия. Вы не сможете получить этот статус, если не будете играть по нашим правилам»,

— заявил Кубилюс.

По словам Кубилюса, одна из рекомендаций касается непосредственно Саакашвили.

Саакашвили находится в грузинской тюрьме с 2021 года, когда он незаконно пересек грузинскую границу. Впоследствии его осудили на шесть лет за организацию нападения в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили. Оппозиция требовала его освобождения. Сообщалось, что в тюрьме у него развивается деменция.

Также Европарламент потребовал ввести санкции против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили — в Европе считают, что именно он несет ответственность за нахождение Саакашвили в тюрьме.

26 февраля в ответ на заявления евродепутата мэр Тбилиси генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что Грузия может отказаться от членства в ЕС, если европейские политики будут на них давить.

«Это постановочный спектакль — «привоз» Михаила Саакашвили в Грузию. Это было сделано, чтобы совершить государственный переворот. Это часть игры и шантажа. Власти Грузии будут играть по грузинским правилам, действовать в интересах страны и действовать в национальных интересах народа. Однако если с их стороны будет принято политическое решение об отказе в статусе кандидата, они не дадут нам этот статус, то пусть оставят его себе», — заявил Каладзе.

Также он заявил, что Тбилиси пытаются шантажировать из-за отказа «ввязаться в войну» против России.