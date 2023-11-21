«Подонки и затаившиеся ждуны». Памфилова рассказала, кто дискредитирует выборы президента

Работа по дискредитации предстоящих выборов президента России уже началась, в ней участвуют «некоторые подонки», уехавшие из страны, и «ждуны, затаившиеся в РФ», утверждает глава ЦИК Элла Памфилова. В сентябре она говорила, что предстоящая президентская кампания не имеет аналогов по воздействию на будущее России. Тогда же она не исключила, что выборы президента в 2024 году пройдут в несколько дней. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не просто уехавшие подонки

Россияне, уехавшие за границу, начали работу по дискредитации предстоящих выборов президента, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, выступая в рамках международной конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в МГУ.

Глава ЦИК подчеркнула, что не хочет осуждать тех, кто покинул страну по разным причинам.

«Но вот те, я бы сказала, подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы (президента)», — процитировало ее агентство ТАСС.

По ее мнению, работу по дискредитации предстоящих выборов президента ведут «ждуны», которые на сегодняшний день «не спят», а пока просто «затаились» в России.

Кампания, «не имеющая аналогов»

По словам Памфиловой, комиссия сталкивалась с похожими трудностями в 2020 году во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Тогда, как сообщила глава ЦИК, систему избирательной комиссии «пытались взорвать изнутри», но она выдержала. Как пытались сорвать референдум, председатель комиссии не уточнила.

«В 2020 году, когда было общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, нашу систему пытались взорвать изнутри, не буду говорить как, но система выдержала», — сказала Памфилова.

Ранее Памфилова также прокомментировала предстоящую президентскую кампанию 2024 года, назвав ее не имеющей аналогов по значимости и воздействию на будущее России.

20 сентября глава ЦИК предположила, что выборы президента в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней, «потому что мы не от хорошей жизни ввели в свое время многодневное голосование, была пандемия».

Путин еще не решил

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

На прошлой неделе источник агентства РИА Новости в верхней палате парламента сообщил, что Совфед может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года.

Как заявил 13 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков, действующий глава государства пока не решил, примет ли участие в следующих президентских выборах. В начале осени в Кремле подчеркивали, что никто не сможет составить конкуренцию Путину на президентских выборах. По словам Пескова, президент пользуется «абсолютной поддержкой» населения

В сентябре Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.