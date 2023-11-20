«Этот народ не демонстрирует уважения»: в Киеве предложили ограничить права русских

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине не может быть никаких русских национальных меньшинств, а представители этой национальности не могут иметь привилегий. Он также призвал ущемлять права русских на Украине. По словам политика, принятый в декабре 2022 года закон о нацменьшинствах не распространяется на русских. С этой позицией согласны и в Евросоюзе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В эфире телемарафона спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ограничены. Его слова приводит украинское издание «Страна.Ua».

«Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части», – отметил Стефанчук.

Украинский спикер утверждает, что принятый в декабре 2022 года закон о нацменьшинствах не распространяется на русских, а представители этого народа не могут иметь никаких привилегий, поскольку Украина признала Россию государством-агрессором. Более того, «никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и не может быть», подчеркнул политик.

С ним согласна украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

«Нет никакого, особенно юридически оформленного, сообщества, идентифицирующего себя как российское меньшинство. Есть граждане Украины, говорящие на русском языке. Я одесситка: я хочу – говорю на русском языке, хочу – не говорю на русском языке. Мне для этого не нужны ни москали, ни Венецианская комиссия. Поэтому такой вопрос на Украине не стоит», — сказала она.

Вопрос нацменьшинств на Украине

Киев стремится вступить в Европейский союз (ЕС), а для этого стране необходимо соответствовать ряду критериев — разобраться с коррупцией, отрегулировать принципы лоббистской деятельности и защитить национальные меньшинства.

Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционному праву — 9 октября 2023 года рассмотрела внесенные поправки в украинский закон о национальных меньшинствах и пришла к выводу, что его нужно доработать, в частности, разрешив представителям других народов проводить мероприятия без перевода на украинский и издавать книги на разных языках.

Украинские законодатели учли правки, и уже в ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон. Согласно документу, права национальных меньшинств все же могут быть ограничены «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

Языковые послабления не затронут язык «государства-агрессора», то есть России. Даже если с РФ снимут этот статус, русский язык будет ограничен на Украине еще в течение пяти лет.

Еврокомиссию такое положение дел устроило: члены ЕК больше заинтересованы в защите интересов румынского и венгерского нацменьшинств.

«Использование русского языка — это не то, что Комиссия будет рассматривать», — сообщает Euronews со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

В итоге ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Теперь Совет ЕС назначит дату, когда они состоятся. Вероятнее всего, это произойдет во время саммита 14-15 декабря.