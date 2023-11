«Мини-Трамп» с бензопилой против всех: Аргентина выбирает президента

В Аргентине 19 ноября начинается второй тур выборов главы государства, в него прошли два кандидата — действующий министр экономики Серхио Масса от правящей перонистской коалиции «Союз за Родину» и либертарианец Хавьер Милей из крайне правого оппозиционного альянса «Свобода наступает». В первом туре победа в голосовании досталась кандидату от власти — Масса получил 36,78% голосов против 29,99% у Милея.

Последние опросы не дают однозначного ответа на вопрос, кто может стать лидером во втором туре. К примеру, по ноябрьскому исследованию AtlasIntel, Милея готовы поддержать 48,6% респондентов, а Масса — 44,6%. В то же время в опросе Analogias в пользу оппозиционера выступили 39,7% аргентинцев, когда за министра экономики — 42,4%.

Провластный «суперминистр»

close 100% Министр экономики Серхио Масса во время предвыборной компании в Буэнос-Айресе,, 2023 год Daniel Jayo/AP

Выборы проходят на фоне острого экономического кризиса в Аргентине. Инфляция на самом высоком уровне с 90-х годов прошлого века, экономика в шестой рецессии за десятилетний период и существует вполне реальный риск дефолта. Поэтому некоторые местные и западные СМИ с удивлением восприняли лидерство Масса в первом туре выборов.

Как пишет Reuters, 51-летний юрист Серхио Масса заманивает избирателей снижением налогов и обещает создать правительство единства.

Для Масса это уже не первые президентские выборы, политик участвовал в кампаниях 2015 и 2019 годов. Восемь лет назад ему не удалось преодолеть первый тур выборов, он занял третье место с 21,39% голосов. А в прошлую избирательную кампанию Масса отказался от гонки в пользу Альберто Фернандеса, который в итоге и занял пост главы государства.

Масса называют карьерным политиком, способным найти компромисс. Сын итальянских иммигрантов впервые стал региональным депутатом в 27 лет. Затем заполучил пост мэра Тигре, города около аргентинской столицы Буэнос-Айрес. За свою карьеру Масса успел побывать народным депутатом, поработать руководителем аппарата администрации президента и занять ряд постов в правительстве.

Став министром экономики, политик возглавил сразу три ведомства — министерства экономики, производственного развития и сельского хозяйства, — и провел их слияние, за что получил прозвище «суперминистр» в СМИ. Несмотря на патовую экономическую ситуацию, Масса смог даже добиться некоторых успехов на своем посту, в том числе снизить курс песо к доллару. Как перонист [политическая идеология, возникшая в середине прошлого века благодаря президенту Аргентины Хуану Перону. Он представлял перонизм как нечто среднее между капитализмом и социализмом, делая особую ставку на социальную справедливость] он традиционно выступает в защиту социальных выплат и субсидий, поддержание коммунальных и транспортных расходов на низком уровне.

Скандальный трампист-аутсайдер

close 100% Хавьер Милей с бензопилой во время предвыборной компании в Буэнос-Айресе, 2023 год Natacha Pisarenko/AP

В другом углу ринга находится кандидат, которого изначально не особо воспринимали всерьез. 53-летний Хавьер Милей называет себя «анархокапиталистом» и «палеолибертарианецем». Если верить его неавторизованной биографии под звучным названием «Сумасшедший», он увлекается музыкой, выступает против абортов и за свободные отношения, клонировал свою собаку после ее смерти, увлекается спиритизмом и считает бывшего президента США Дональда Трампа лучшим главой государства в истории Штатов.

Милей выступает против власти в целом, называя государство врагом и обещает провести кардинальные перемены в Аргентине. В частности, ультраправый политик хочет отказаться от песо в пользу американского доллара и наладить отношения с США.

При этом отказаться от сотрудничества Милей хочет с Китаем и Бразилией, а так же закрыть Центробанк Аргентины вместе с десятком министерств и сократить расходы бюджета.

Экономист и преподаватель с 20-летним стажем приобрел особую популярность в стране как телевизионный и радио эксперт, за счет скандальных эфиров с его участием. Милей не стеснялся спорить с журналистами, использовать ненормативную лексику и обзывать гостей. Он переложил эту модель поведения на свою предвыборную кампанию, сначала на парламентских выборах, а теперь и президентских. При этом на митинги своих сторонников он приходит с бензопилой , обещая «отпилить» аргентинскую бюрократию.

Экстравагантный кандидат пользуется особым вниманием прессы, как местной, так и зарубежной. К примеру, The New York Times окрестила Милея «мини-Трампом» за условное сходство с экс-президентом США, в том числе за счет активного ведения соцсетей в рамках кампании. А газета The Sunday Times утверждает, что победа Масса в первом туре выборов отчасти связана с аргентинскими фанатами певицы Тейлор Свифт. Издание называет ее поклонников активной политической силой, выступающей против Милея.

Исход под вопросом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что в настоящий момент шансы обоих кандидатов на победу находятся примерно на одном уровне. Все прогнозы показывают минимальный разрыв между Массой и Милеем, отметил главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

«Получается практически 50 на 50. Вероятно, будет очень напряженный второй тур. Предсказать победителя очень сложно», — указал эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала «Латинская Америка», директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец считает, что текущий предвыборный расклад — это непредсказуемость.

«До последнего времени лидировал Милей, но теперь говорят об условном равенстве голосов. А дебаты кандидатов показали небольшой перевес, по оценке избирателей, на стороне Серхио Массы. При этом есть еще 10-13% тех, кто все еще не определились за кого будут голосовать, и будут принимать решение в последний момент. В принципе именно от их голосов будет зависеть исход выборов», — добавил эксперт.

Чего ждать от выборов России

При этом результат выборов может серьезно повлиять на будущее Аргентины, поскольку кандидаты придерживаются диаметрально противоположных взгляд по основным вопросам. В особенности это касается внешней политики, в частности по отношению к России. По мнению Збигнева Ивановского из ИЛА РАН, для Москвы предпочтительным кандидатом выглядит Масса.

«Аргентина традиционно была стратегическим партером Москвы. Масса, скорее всего, будет продолжать эту линию. Он очень предсказуемый политик и, вероятно, его политика будет преемственной без серьезных сдвигов. Милей же заявляет, что он предпочитает ориентироваться на США. Кроме того, политик резко выступает против партеров России в Латинской Америке, в том числе Бразилии. Поэтому Милей менее предпочтительный кандидат для Москвы»,— пояснил эксперт.

Ивановский добавил, что ситуация может измениться после выборов, поскольку стороны делают различные общения в рамках острой предвыборной борьбы. По его словам, не факт, что все они будут реализованы по завершению кампании.

С этим отчасти согласен и Виктор Хейфец из Центра ибероамериканских испано- и португалоязычные государства Европы и Латинской Америки исследований СПбГУ. С его точки зрения, при Массе Аргентина в основном сохранит текущий внешнеполитический курс, в том числе в отношении России.

«Если выиграет Масса, то с высокой степенью вероятности сохранится действующая схема отношений между Москвой и Буэнос-Айресом. А если победит Милей, то Аргентина может присоединиться к антироссийским санкциям Запада, введенным на фоне конфликта на Украине», — отметил эксперт.

Хейфец подчеркнул, что при победе Милея в целом развороты Аргентины во внешней политике более вероятны, в частности, в пользу США. По мнению эксперта, вряд ли у либертарианца получится порвать отношения с Китаем и Бразилией, но более четкий вектор на сближение с Вашингтоном возможен.