«Гитлер XXI века»: в Турции подготовили иск в МУС против Нетаньяху

Трое турецких адвокатов собираются не позднее следующей недели подать иск в Международный уголовный суд против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Сейчас в минюсте Турции рассматривают их обращение. Они обвиняют политика в геноциде. Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о планах объявить Израиль «военным преступником». При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС.

Трое турецких адвокатов подготовили иск в Международный уголовный суд (МУС) против израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Политика обвиняют в геноциде и военных преступлениях. Об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) сообщил один из истцов Мукахит Биринджи.

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности»,

— цитирует адвоката и экс-депутата правящей Партии справедливости и развития Метина Кюлюнка РИА Новости.

Что такое МУС? Международный уголовный суд (МУС) создан на основе интернационального договора 1998 года. Он называется Римский статут. Работа над документом продолжалась с 9 декабря 1948 года до 17 июля 1998 года, когда в столице Италии прошла итоговая дипломатическая конференция, посвященная завершению проекта.



Римский статут МУС вступил в силу 1 июля 2002 года.



Международный уголовный суд не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут (их более 120). В числе государств, которые не признают его юридическую силу РФ, Китай, США, Турция и Израиль.



Биринджи прикрепил к посту первую страницу иска, который состоит из 23 страниц. Уточняется, что в настоящее время обращение истцов находится на рассмотрении в турецком минюсте.

Позднее ТАСС со ссылкой на сообщение одного из инициаторов обращения в МУС сообщило, что иск должен поступить в МУС на следующей неделе.

«ЕС думает так же, как и Израиль»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября заявил, что Анкара объявит Израиль «военным преступником». Политик также назвал Израиль оккупантом и отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. Он призвал Израиль прекратить атаки на сектор Газа.

12 ноября Эрдоган назвал ХАМАС «политической партией» и раскритиковал Евросоюз за то, что тот не спешил высказываться о действиях Израиля в анклаве:

«ЕС думает так же, как и Израиль, в отношении ХАМАС. Но мы не думали, не думаем и не можем думать так, как они. Потому что я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, которая победила на выборах в Палестине».

По мнению Эрдогана, западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с ХАМАС. Кроме того, он заявил о готовности республики сотрудничать с Ираном ради урегулирования палестино-израильского конфликта.

При этом политик подчеркнул, что ключевую роль в урегулировании должны сыграть США, поскольку они имеют влияние на Израиль. Однако, по мнению главы Турции, Вашингтон должен признать сектор Газа землей палестинцев, иначе никакого согласия добиться не получится.

Реакция на действия Израиля

11 ноября президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия ХАМАС и обратился к властям Израиля с призывом прекратить операцию в секторе Газа:

«Де-факто — сегодня гражданское население подвергается бомбардировкам. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Поэтому для этого нет никаких оснований и никакой легитимности».

Нетаньяху ответил на этот призыв отказом. По его словам, Израиль должен одержать победу над ХАМАС и намерен твердо противостоять всему миру, если это окажется необходимо.

Такую позицию критикуют в Иране. 11 ноября президент Эбрахим Раиси призвал Израиль немедленно вывести свои войска из сектора Газа. В конфликте с 7 октября участвуют не только ХАМАС и Израиль. Радикалов поддержали в ливанской военизированной группировке «Хезболла» и те тоже наносят удары по Израилю. Эту группировку, в свою очередь, поддерживает Иран.

В конце октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль по законам войны несет ответственность за защиту мирных жителей в секторе Газа, нанося удары с воздуха и проводя наземные боевые действия.