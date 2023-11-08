«Третьей мировой не получится»: почему арабские страны не помогают ХАМАС в войне с Израилем

В последнее время нет недостатка в прогнозах, что из-за событий на Ближнем Востоке может вспыхнуть третья мировая война. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в поддержку Палестины даже высказался о перспективах «войны креста с полумесяцем». Насколько вероятен такой сценарий, какие страны и движения могут вступить в боевые действия и почему они этого не делают — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Битва не дошла до победы нокаутом»

Для начала надо понять, возможно ли простое расширение участников вооруженного противостояния, вызванного военными действиями Израиля против движения ХАМАС, базирующегося в секторе Газа.

В первую очередь среди возможных союзников движения и политической партии ХАМАС называют «Хезболлу» — военизированную ливанскую шиитскую организацию и политическую партию, выступающую за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. На прошлой неделе в Бейруте перед своими сторонниками выступил лидер движения «Хезболла» шейх Хасан Насралла.

От него, что называется, злодейств ожидали неслыханных. Как минимум, объявления тотального джихада (предписанная Кораном священная война против иноверцев. — «Газета.Ru») коллективному Западу в целом и Израилю в частности, масштабного вторжения формирований «Хезболлы» в северные районы Израиля, войны до победного конца, но в своей почти трехчасовой речи Насралла в основном сосредоточился только на проклятиях в адрес своих врагов.

В военной части своего выступления он сообщил, что «мы еще не достигли момента, когда сможем победить Израиль одним ударом. Наша битва не дошла до стадии победы нокаутом, и нам еще нужно время, но мы побеждаем».

Из исламской солидарности шейх Хасан Насралла добавил следующее: «Мы уже воюем с Израилем. С 8 октября. Наши операции на границе нацелены на технику и солдат противника».

Вступит ли «Хезболла» в войну?

Попробуем разобраться, что означает выражение лидера Хезболлы «мы еще не достигли момента, когда сможем победить Израиль одним ударом», и с чем он связывает свои надежды на успех в будущих конфликтах? Ведь ни для кого не секрет, что даже и через 10-15 лет военизированное движение шейха не сравняется по боевым и оперативным возможностям с сильнейшими на Ближнем Востоке вооруженными силами – Армией обороны Израиля.

Тогда на что надеется Хасан Насралла, вынашивая планы «победить Израиль нокаутом»?

Эти чаяния могут быть связаны только с одним — верой в то, что рано или поздно Иран станет обладателем атомного оружия, и ядерные боеприпасы либо окажутся в распоряжении движения, либо Иран сам нанесет удар по Израилю.

И тогда победа нокаутом для шейха становится действительно возможной.

А ввязываться в вооруженную борьбу на данном этапе для «Хезболлы» означает только одно — массированными ракетно-авиационными ударами ВВС Израиля и ВМС США формированиям движения будут нанесены неприемлемые потери в личном составе и технике, а практически весь Ливан будет превращен в груду щебня . Никакого другого результата в данном случае для «Хезболлы» ожидать не приходится.

Так что, ограничившись разве что проклятиями в сторону Запада, Хасан Насралла в целом проявил определенную стратегическую дальновидность.

Помогут ли ХАМАС монархии Ближнего Востока?

Ряд представителей экспертного сообщества считают возможным выступление на стороне ХАМАС некоторых государств Ближнего Востока и монархий Персидского залива. Однако воспоминания в арабских странах о сокрушительном разгроме 1973 года (речь идет о войне Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем, в которой он одержал победу. — «Газета.Ru») еще достаточно свежи. А ведь тогда в Израиль вторглись миллионные регулярные армии.

К тому же, в настоящее время для потенциальных участников вторжения в Святую землю есть и некоторые обстоятельства военно-технического характера. Напомним, что монархии Персидского залива и страны Ближнего Востока в основном оснащены американским оружием и военной техникой.

А особенности вооружений США в том, что, к примеру, иорданский F-16 не может поразить аналогичный израильский F-16. Из-за особенностей программного обеспечения американских истребителей, проданных арабским государствам.

К тому же (и в этом не приходится сомневаться) наверняка множество закладок есть и в другом вооружении США (в частности, в автоматизированных системах управления, радиолокационных средствах и т. д.), которое в нужный для Пентагона момент непременно отключится. А чтобы их обнаружить, квалификацию местным инженерам надо иметь на уровне разработчиков, никак не меньше.

Все это никак не способствует потенциальному желанию ввязаться в нынешний конфликт на Ближнем Востоке. Да и две авианосные ударные группы ВМС США вкупе с атомными многоцелевыми подводными лодками серьезно остужают пыл возможных комбатантов.

Скорее всего, и Израиль, чтобы несколько снизить напряженность в регионе и лишний раз не провоцировать арабский и мусульманский мир, что-нибудь сделает в плане каких-либо гуманитарных акций (хотя бы для виду).

Так что, по всей видимости, третьей мировой войны на Ближнем Востоке из-за движения ХАМАС не получится. Угрозы Ирана так и останутся угрозами. Тегеран сегодня не готов к масштабному противостоянию с Западом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).