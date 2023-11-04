«Мы его вычеркнули». Президент Турции списал Нетаньяху со счетов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи в Нью-Йорке, 19 сентября 2023 года

Турецкий лидер Эрдоган больше не считает премьер-министра Израиля Нетаньяху «своим собеседником». По словам Эрдогана, Анкара «вычеркнула» лидера Израиля. При этом, как отметил президент Турции, руководитель Национальной разведывательной организации страны все еще поддерживает контакты с еврейским государством. Позже стало известно, что Анкара отозвала своего посла в Израиле для консультаций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Собеседник Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». Такое заявление турецкий лидер сделал в самолете во время перелета из Астаны, пишет агентство Anadolu. В столице Казахстана проходил саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

«В настоящее время у меня нет никаких контактов (с Израилем). <...> Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — отметил Эрдоган.

Однако президент добавил, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам Эрдогана, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

Доверие к мировой системе

Действия Израиля в секторе Газа Эрдоган назвал «военным преступлением и нарушением прав человека». По его словам, у Турции не будет более никакого доверия к мировой системе, если Израиль не остановят и не привлекут к ответственности за его действия.

Как пишет газета Hürriyet, 4 октября также Эрдоган заявил, что у Анкары пошатнулось доверие к Евросоюзу (ЕС) в связи с его «странными и непоследовательными действиями».

«Обратите внимание, кто сейчас на стороне Израиля и кто находится вне дипломатических процессов в российско-украинской войне? Европейский союз. К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось», — сказал Эрдоган.

За отзыв израильского посла в Анкаре и посла Турции в Израиле 12 октября выступил лидер турецкой «Новой партии благоденствия» Фатих Эрбакан. Тогда в правительстве страны проигнорировали его предложение.

Отзыв посла

Позднее 4 октября в МИД Турции сообщили, что Анкара решила отозвать своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий израильской армии в секторе Газа.

«Было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве, его превосходительства господина Шакира Озкана Торунлара, в Анкару для консультаций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Анкара предприняла такой шаг на фоне разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, спровоцированной «атаками Израиля на гражданское население», а также из-за отказа Израиля от призывов к прекращению огня и непрерывному и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи.

На этой неделе сразу несколько государств попросили своих дипломатических представителей в Израиле вернуться в свою страну для консультаций. Так поступили в Гондурасе, Бахрейне, Иордании, Колумбии и Чили.

Боливия вовсе решила разорвать дипломатические отношения с Израилем. 31 октября заместитель главы МИД страны Фредди Мамани заявил, что правительство его государства осуждает агрессивные действия Израиля в секторе Газа и называет их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.