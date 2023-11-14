«Лепестки» под ногами: в ООН обвинили Украину в использовании запрещенных пехотных мин

ООН сообщила о нарушении Украиной Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. ВСУ подозревают в использовании снарядов во время боев в Изюме в 2022 году. В ООН утверждают, что Россия тоже использовала противопехотные мины в ходе СВО, но она, в отличие от Украины, не ратифицировала конвенцию.

В ООН полагают, что украинские военнослужащие нарушили Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий, это могло произойти в городе Изюм Харьковской области.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023.

У UNIDIR есть видеосвидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, подчеркнул он. В частности, в Донецке мирные жители подбирали эти мины на улицах.

​​Факты применения противопехотных мин в 2023 году зафиксировали и со стороны России, отметил Хизней.

Расследование Human Rights Watch

Международная правозащитная организация Human Rights Watch осенью прошлого года выпустила расследование, в котором говорилось, что украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей.

«После того, как русские ушли и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов.

Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», — заявила директор по адвокации отдела вооружений HRW Мэри Уорхэм.

В феврале на сайте Оттавской конвенции появилось сообщение, что ее председатель обсудит с Киевом отчет Human Rights Watch.

Противопехотная фугасная мина «Лепесток» срабатывает, когда человек на нее наступает. Она небольшого размера, из-за чего плохо заметна. Представляет собой практически точную копию американской мины BLU-43/B (Dragontooth). «Лепестки» чаще всего травмируют нижнюю часть ноги. Нарвавшееся на минное поле подразделение быстро теряет боеспособность.

Как утверждают «Известия», окрестности Артемовска буквально усыпаны минами, а ВСУ наносили удары запрещенными кассетными боеприпасами. Корреспондент издания Дмитрий Зименкин едва не наступил на такой снаряд.

Что такое Оттавская конвенция

Оттавская конвенция, запрещающая применение, накопление и производство противопехотных мин, вступила в силу 1 марта 1999 года . Ее ратифицировали 164 государства-участника, но среди них нет ни одного из ведущих производителей и пользователей противопехотных мин – Израиля, Индии, КНР, Пакистана, России и США.

Москва заявляла, что разделяет цели и задачи конвенции, но противопехотные мины остаются эффективным и малозатратным средством обеспечения безопасности российских границ, поэтому ратифицировать документ пока невозможно.

Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году.