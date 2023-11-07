«Рюмки в виде гранат». Помощник Залужного погиб в день рождения, открыв подарок

В Киевской области в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего ВСУ Залужного Геннадий Частяков. В одном из подарков — пакете с бутылкой алкоголя и рюмками в виде гранат — было спрятано взрывное устройство. Пострадал также 13-летний сын Частякова. Гибель 39-летнего военного подтвердил Залужный. Одно из украинских изданий заявило, что пакет с взрывным устройством Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ — Тимченко А.В. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Близкий друг, майор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадий Частякова. По его словам, военный погиб в свой день рождения, открыв подарок. В пакете сдетонировало взрывное устройство.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», — подтвердил главком в своем Telegram-канале.

Залужный назвал смерть Частякова тяжелой потерей для него лично и для ВСУ. По словам главнокомандующего украинской армией, причины и обстоятельства смерти военного предстоит установить в ходе расследования.

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В пакете были бутылка с алкоголем и рюмки в виде гранат

Ранее в понедельник издание «Украинская правда» со ссылкой на сообщение спикера МВД Украины Марьяны Ревы написало, что в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб 39-летний помощник главнокомандующего украинскими войсками Залужного. Смерть наступила в квартире военного в селе Чайки Киевской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Как отметили в издании, 13-летнего сына военного госпитализировали с тяжелой травмой. Супруга и дочь, которые находились в квартире в момент взрыва, не пострадали. По словам вдовы, Частяков в свой день рождения принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

По данным собеседника издания, при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

«Украинская правда» опубликовала кадры с места гибели помощника Залужного.

Украинское издание «Инсайдер» сообщило, что взрывное устройство Частякову передал старший помощник заместителя главкома ВСУ — Тимченко А.В.

Конфликт зашел в тупик

1 ноября в журнале Economist вышло интервью с Залужным. Он заявил, что ВСУ не могут добиться прорыва, поскольку конфликт зашел в тупик, и признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе. Также главком похвалил российские Вооруженные силы.

«Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи», — процитировало его издание.

Также Залужный отметил модернизацию российских сил радиоэлектронной борьбы. По его словам, в этой области ВС РФ превосходят ВСУ, отметив, что 65% украинских станций глушения, «использовавшихся в начале войны», произвели в советское время.

Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ не хватает того вооружения, которое направляет Запад. По его словам, украинской армии необходимы датчики, использующие невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле. Затягивание боевых действий, по его словам, несет большие риски для армии Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский 4 ноября на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с позицией Залужного. Президент сказал, что ВС РФ контролируют воздушное пространство, из-за чего контрнаступление ВСУ проходит сложно. Но в целом ситуация на фронте, по его словам, «не патовая». В тот же день замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что главнокомандующий ВСУ не должен выступать с комментариями для прессы.