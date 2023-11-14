Голосование за рубежом, съемка на участках. Новые поправки в закон о выборах президента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок проведения выборов президента России. В документе содержатся нормы о проведении голосования в регионах, в которых действует военное положение; о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках; а также об особенностях проведения процедуры за пределами России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин подписал правки к закону о процедуре выборов президента РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выборы в регионах, где действует военное положение, могут быть отложены

Закон оговаривает особенности проведения выборов в субъектах, где введено военное положение.

Выборы на такой территории могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Там сказано, что если подготовка и проведение голосования представляют угрозу, то ЦИК может отложить процедуру (о чем незамедлительно должно быть доложено президенту).

Глава региона с введенным военным положением может направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума (не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90). ЦИК за пять дней должна решить, проводить выборы или нет. При этом срок кампании может быть сокращен.

«Закон предусматривает, что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, референдума, избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК РФ», — говорится в тексте закона.

Законом также предусмотрено, что ЦИК может устанавливать некие особенности подготовки и проведения выборов в регионах, где действует военное положение.

Правила съемки избирательных участков стали строже

Закон уточняет положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках.

Согласно документу, ее смогут проводить только те лица, у которых есть на это право по закону. Фотографы и видеооператоры будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и других документах.

Вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Там снимать смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Еще одна новелла — на заседания избиркомов будут допускаться только те журналисты, которые работают на основании трудового договора.

Что еще?

Начало, конец и продолжительность голосования за рубежом могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если процедура представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ.

Вводится запрет на проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он будет обязан предоставить в избирком соответствующие сведения в письменной форме.

Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию — вплоть до окончания его срока.

Перед выступлением на агитационном мероприятии иноагенты должны сообщить о своем статусе.

Полномочия доверенных лиц кандидатов будут прекращаться по истечении агитационного периода.

Устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

Закон позволяет составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении гражданам возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов. Ранее участковая комиссия регистрировала все заявления в день их подачи в спецреестре, который после голосования хранился вместе со списком избирателей.

До выборов осталось четыре месяца

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Совет Федерации одобрил его 8 ноября, Госдума — 25 октября. Документ был внесен главами комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате будет принято Совфедом в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«Естественно, они (выборы президента РФ) не назначены. Но они приближаются. И они в любом случае состоятся. И конечно, определенная особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот собственно, что и происходит», — комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос о необходимости поправок на этапе их рассмотрения в Госдуме.