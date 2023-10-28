В ХАМАС заявили о провале наступления Израиля после расширения наземной операции

В ночь на 28 октября авиация Армии обороны Израиля осуществила самые интенсивные обстрелы Газы с начала боевых действий. В ХАМАС утверждают, что попытка наземного вторжения ЦАХАЛ с трех направлений провалилась. На этом фоне сектор Газа остается без телефонной связи и интернета, представители международных организаций и СМИ не могут связаться со своими сотрудниками. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном перемирии в регионе, однако Израиль голосовал против нее и не намерен отказываться от своих военных целей.

Ночные удары Израиля

В ночь на 18 октября истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразили около 150 подземных целей на севере сектора Газа. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале военных.

По данным ЦАХАЛ, были разрушены туннели, подземные штабы и другая подземная инфраструктура ХАМАС.

«Мы ведем огонь, невиданный ранее в секторе Газа. С воздуха, земли или суши — ЦАХАЛ уничтожит любого, старшего или младшего террориста и любую террористическую инфраструктуру ХАМАС», — прокомментировал происходящее один из командиров южной группировки израильской армии.

Обстрелы со стороны Израиля стали самыми интенсивными за три недели боевых действий, написало издание Haaretz со ссылкой на жителей анклава.

По данным израильской стороны, прошлой ночью был ликвидирован командир воздушных сил ХАМАС Асему Абу Ракабе.

«Он руководил террористами, которые проникли в Израиль на парапланах, и был ответственен за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ», — отмечается в сообщении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также ударила по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Как утверждает ЦАХАЛ, это стало ответом на запуски ракет по израильской территории.

Расширение масштабов сухопутной операции Израиля не является началом наземной операции, анонсированной ранее. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Питер Лернер телеканалу ABC News. По данным Axios, решение возобновить наземные операции в Газе принималось израильским военным кабинетом в четверг, 26 октября, а поводом для более решительных действий ЦАХАЛ стали неудачные переговоры по заложникам, попавшим к ХАМАС.

ХАМАС заявил о провале наступления ЦАХАЛ

После появления информации о ночных атаках Израиля член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака сказал телеканалу Al Mayadeen, что попытка наступления ЦАХАЛ провалилась.

«Попытка наземного вторжения через три направления на сектор Газа провалилась этой ночью... Армия (Израиля. — «Газета.Ru») понесла большие потери», — утверждает Барака.

Он добавил, что военные ЦАХАЛ попали в засады. Для отражения атаки были использованы ракеты «Корнет» и «Ясин». Израильтяне использовали вертолеты для эвакуации раненых и погибших с поля боя.

«Мы ожидаем, что противник предпримет новую попытку», — отметил чиновник.

В ХАМАС сообщили об ожесточенных столкновениях с подразделениями ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Представители движения утверждают, что «все силы палестинского сопротивления» находятся в полной боевой готовности, «энергично противодействуют агрессии и срывают план вторжения».

«Нетаньяху и его побежденная армия не смогут добиться никаких военных успехов, а эскалация вражеской армией терроризма, массовых убийств и войны на уничтожение гражданских лиц и домов является лишь доказательством несостоятельности, а не доказательством силы», — говорится в сообщении ХАМАС.

При этом в интервью Financial Times Барака говорил о том, что ХАМАС подготовился к наземному наступлению противника и располагает 40 тысячами бойцов.

«Сектор Газа погружен в цифровую тьму»

Кроме расширения наземной операции, Израиль отключил Газу от телефонной связи и интернета.

«Сектор Газа в настоящее время погружен в полную цифровую тьму. Израиль отключил как проводную, так и сотовую связь, оставив население Газы лицом к лицу с израильской агрессией, чтобы мир не слышал удары ракет, обрушившихся на мирное население», — сообщается в коммюнике неправительственной организации Sada Social (занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере).

Палестинское подразделение Международного комитета Красного Креста, Детский фонд ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявили, что потеряли связь со своими сотрудниками, работающими в анклаве.

«Мы потеряли связь с нашим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными нашими гуманитарными партнерами в регионе», — написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мировые СМИ тоже не могут связаться с журналистами, которые находятся в анклаве.

«На данный момент мы не можем напрямую связаться с нашими корреспондентами, но работаем над тем, чтобы донести до вас последние новости», — передает телеканал Al-Jazeera.

Резолюция ООН о немедленном перемирии

Накануне Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию арабских стран по Ближнему Востоку.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый содержит призыв к немедленному перемирию. В тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

За документ проголосовали 120 стран, включая Россию. 14 стран выступили против (среди них Израиль и США). 45 государств воздержались.

«Мы <...> приветствуем принятие резолюции ГА ООН, содержащей призывы к немедленному гуманитарному перемирию, которое приведет к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа. Мы призываем ГА ООН и соответствующие ооновские структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, что позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в Газу», — отреагировали в ХАМАС.

В Израиле заявили, что не намерены отказываться от своих военных целей.

«Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к «прекращению огня», Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (организация запрещена в России), — заявил глава израильского МИДа Эли Коэн.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что резолюция должна привести к установлению перемирия и прекращению насилия:

«Обе стороны обязаны к нему [решению ГА ООН] прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия. Это особенно важно в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа».