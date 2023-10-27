Армия готова, правительство — нет. Нетаньяху отказался подписать приказ о вторжении в Газу

Израильские военные завершили разработку плана наземной операции в секторе Газа, но премьер страны Биньямин Нетаньяху отказался подписать его, пишет The New York Times. По данным газеты, политик опасается лишиться доверия населения в случае провала операции. Издание утверждает, что Нетаньяху хочет получить единогласное одобрение операции в правительстве.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова войти в сектор Газа, у военного руководства страны уже есть план вторжения. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать его из-за отсутствия одобрения со стороны всех членов военного кабинета, сформированного 7 октября. Об этом говорится в публикации The New York Times, для которой, как утверждается, было опрошено семь высокопоставленных офицеров и три чиновника.

Задержка полномасштабной операции объясняется желанием продолжить переговоры о судьбе более чем 200 заложников, захваченных ХАМАС и другими вооруженными группировками. Власти Израиля стремятся дать больше времени Катару, который ведет переговоры по освобождению заложников.

В Израиле также опасаются начала более широкого конфликта, в который могут вступить ливанские шиитские группировки, симпатизирующие ХАМАС. The New York Times считает, что ЦАХАЛ готов к операции уже сейчас. Но израильским властям еще предстоит договориться о деталях.

Среди спорных вопросов — стоит ли проводить одну большую операцию или серию мелких, стоит ли ввязываться в трудные городские бои в Газе и как управлять анклавом в случае успеха, что именно будет означать уничтожение движения ХАМАС.

«Некоторые могут сказать, что мы должны начать, а потом думать о следующем этапе. Но мы, как руководство, как государственные деятели, должны ставить цели, и они должны быть очень четкими», — приводит The New York Times слова депутата кнессета от партии «Ликуд» Дэнни Данона.

В кабинете министров — раскол

Газета отмечает, что отказ Нетаньяху разозлил высокопоставленных офицеров. Собеседники The New York Times полагают, что премьер отказался брать на себя ответственность из опасений лишиться доверия населения в случае провала операции.

«Все указывает на то, что он собирается попытаться остаться (на посту премьера)», — сказал газете президент Израильского института демократии Йоханан Плеснер.

Между Нетаньяху и военными сложилась настолько большая взаимная подозрительность, что политические власти запретили руководству армии приносить на заседания записывающие устройства, рассказали источники издания. Офицеры сочли это попыткой ограничить объем доказательств, которые могут быть использованы в расследовании после окончания войны.

Издание обратило внимание, что немногие члены кабмина Нетаньяху высказали слова поддержки премьеру.

«Мне ясно, что Нетаньяху и все правительство Израиля, а также те, под чьим руководством это (нападение ХАМАС) произошло, несут ответственность. Это также ясно и премьер-министру», — заявил министр культуры и спорта Израиля Мики Зохар.

Две цели войны

Офис Нетаньяху отказался давать комментарий The New York Times. Вместо этого представители премьер-министра Израиля сослались на речь Нетаньяху, произнесенную 25 октября.

«Мы поставили две цели войны: уничтожить ХАМАС, истребив его военный и властный потенциал, и сделать все возможное, чтобы вернуть наших похищенных домой», — сказал тогда Нетаньяху, не уточнив метод и сроки проведения операции.

Военные чиновники в разговоре с The New York Times признали, что озвученные Нетаньяху цели — взаимоисключающие. Первая требует переговоров с руководством ХАМАС, вторая — его уничтожения. «Сложный баланс», — признают в ЦАХАЛ.

В своей речи Нетаньяху добавил: «Мы готовимся к наземной операции. Я не буду уточнять, когда, как и насколько, а также рассказывать о совокупности соображений, принимаемых нами во внимание, подавляющее большинство из которых неизвестно общественности — так и должно быть ради спасения жизни наших солдат».

NYT пишет, что разногласия проявились публично 26 октября, когда министр обороны Йоав Галант не назвал спасение заложников в числе целей ЦАХАЛ.