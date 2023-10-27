«Военные тоже устают». На Украине проходят акции с требованием демобилизации солдат

В Киеве и других украинских городах проходят митинги с призывом провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, пишет «Телеграф».
«Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации», — говорится в материале.
Семьи бойцов вышли на площади с плакатами «Демобилизацию нашим защитникам!» и «Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других«и т.п. Участники акций утверждают, что солдаты не проходили ротацию более полутора лет.
Помимо столицы, такие демонстрации прошли в Одессе и Полтаве.
Без ротации
Российская армия не позволила ВСУ совершить ротацию войск, признал ранее польский полковник Петр Левандовский.
«Интересно, однако, что русские приняли меры, немного опередив украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько они имеют доступ к украинским планам», — сказал он в интервью Onet.
Он добавил, что на данный момент инициатива на всей линии фронта перешла к российским войскам.
27 октября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали уже три попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и северо-западнее Приютного.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что военкоматы в стране на фоне недобора в рядах украинских войск «привлекают бывших заключенных и бандитов», а сам процесс мобилизации «превратился в настоящий кошмар».
«Резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ», — написал он в Telegram.
«Критически низкий уровень»
Морально-психологическое состояние бойцов ВСУ прокомментировали в Минобороны России.
«В зоне ответственности «Западной» группировки российских войск, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО в Telegram.
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За неделю в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны.
Аналогичная ситуация наблюдается на участке фронта в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад», подчеркивают в оборонном ведомстве.