«Военные тоже устают». На Украине проходят акции с требованием демобилизации солдат

Участники митинга с требованием провести демобилизацию военнослужащих ВСУ в Киеве, 27 октября, 2023 года

В украинских городах проходят митинги с участием родственников бойцов ВСУ. Они призывают провести ротацию и отпустить домой солдат, которые находятся на фронте с февраля 2022 года. В Минобороны России в свою очередь заявили, что моральное состояние украинских военных, которые участвуют в сражениях на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях, находится на критически низком уровне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Киеве и других украинских городах проходят митинги с призывом провести демобилизацию военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, пишет «Телеграф».

«Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации», — говорится в материале.

Семьи бойцов вышли на площади с плакатами «Демобилизацию нашим защитникам!» и «Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других«и т.п. Участники акций утверждают, что солдаты не проходили ротацию более полутора лет.

Помимо столицы, такие демонстрации прошли в Одессе и Полтаве.

Без ротации

Российская армия не позволила ВСУ совершить ротацию войск, признал ранее польский полковник Петр Левандовский.

«Интересно, однако, что русские приняли меры, немного опередив украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько они имеют доступ к украинским планам», — сказал он в интервью Onet.

Он добавил, что на данный момент инициатива на всей линии фронта перешла к российским войскам.

27 октября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали уже три попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и северо-западнее Приютного.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что военкоматы в стране на фоне недобора в рядах украинских войск «привлекают бывших заключенных и бандитов», а сам процесс мобилизации «превратился в настоящий кошмар».

«Резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ», — написал он в Telegram.

«Критически низкий уровень»

Морально-психологическое состояние бойцов ВСУ прокомментировали в Минобороны России.

«В зоне ответственности «Западной» группировки российских войск, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО в Telegram.

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За неделю в российский плен добровольно сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны.

Аналогичная ситуация наблюдается на участке фронта в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад», подчеркивают в оборонном ведомстве.