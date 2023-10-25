«Сбили 24 самолета за пять дней». Шойгу рассказал о новом оружии России

Министр обороны Сергей Шойгу 25 октября приехал в зону СВО, чтобы проинспектировать передовой пункт управления группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Он рассказал, что у российской армии появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней. Источник ТАСС сообщил, что РФ применила зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военнослужащие за последнюю неделю понесли большие потери боевых самолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней», — сказал он на встрече с военными группировки «Восток» (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, российская армия успешно поразила артиллерийские системы М777 производства США. «Но пока артиллерия противника доставляет много проблем. Принимаем меры», — признали в Минобороны.

Возможности ВСУ

Шойгу подчеркнул также, что в зоне спецоперации сложилась обстановка, при которой у Вооруженных сил Украины остается все меньше шансов.

«Сегодняшняя обстановка говорит о том, что у врага все меньше и меньше возможностей», — сказал он.

По мнению министра обороны, такого расклада сил удалось достичь благодаря профессиональной боевой работе российских военных.

Проверка «Востока»

В рамках поездки в зону СВО Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Министр заслушал доклады командующего группировкой Андрея Кузьменко и офицеров штаба по текущей обстановке.

Кузьменко доложил о выполнении поручения министра по формированию штатных подразделений БПЛА, обеспечению их ударными и беспилотными дронами и укомплектовании штата.

Командующий также рассказал об особенностях тактики действий штурмовых отрядов группировки при выполнении боевых задач по захвату украинских опорных пунктов. Шойгу заслушал доклады начальников родов войск и служб по вопросам организации контрбатарейной борьбы.

ЗРК «Триумф»

25 октября армия России применила зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

«Россия в ходе СВО использовала ЗРС С-400 «Триумф» в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, что обеспечило успех применения системы по авиации противника», — рассказал собеседник агентства.

По его информации, стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров.

С-400 была принята на вооружение ВС РФ в 2007 году. Дальность работы С-400 составляет 250-350 км, что сопоставимо с дальностью баллистических ракет ATACMS.

За прошедшую неделю российское Министерство обороны неоднократно отчитывалось о сбитых в зоне военной операции украинских боевых самолетах. 19 октября ведомство сообщило об уничтожении штурмовика Су-25, истребителя МиГ-29, а также вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины. 20 октября МО заявило, что военные за сутки сбили семь МиГ-29, а 24 октября — два истребителя и один учебно-боевой самолет Л-39.

25 октября Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО двух украинских самолетов МиГ-29, а также штурмовика Су-25 и учебно-боевого самолета Л-39. Всего, по данным ведомства, с начала проведения военной операции уничтожены 515 самолетов и 253 вертолета ВСУ.