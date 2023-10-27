В Кремле ответили на призыв Израиля «изгнать» ХАМАС из Москвы

Москву посетила делегация ХАМАС, Израиль назвал визит поддержкой терроризма и призвал не контактировать с делегацией. В Кремле заявили, что Россия хочет продолжать диалог со всеми сторонами палестино-израильского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ответил на вопрос о «кремлевской программе» ХАМАС в Москве, подчеркнув, что никаких контактов не будет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке — и с Израилем, и с движением ХАМАС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

«Что касается [сектора] Газа, то мы тоже неоднократно говорили: там, действительно, сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира», — добавил пресс-секретарь.

ХАМАС в Москве

Представитель Кремля добавил, что у прибывшей на переговоры в Россию делегации ХАМАС нет «кремлевской программы» и контактов с Кремлем.

Он также отказался отвечать на вопрос, нет ли у Кремля опасений в связи с тем, что «все-таки в Израиле определенное возмущение визит вызвал».

«В данном случае мне нечего добавить», — ответил Песков.

Российский МИД ранее подтвердил, что делегация ХАМАС находится с визитом в Москве. Сами представители ХАМАС заявили, что во время визита в Москву обсудили будущее ближневосточного региона, отличное от того, «которое рисуют США».

«Обсудили все, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — заявил глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

По его словам, «эту войну» начали «Запад, Америка, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями».

Из-за приезда делегации вечером 26 октября в Москве были 9-балльные пробки, в которых автомобилисты проводили по несколько часов. Лубянский проезд был перекрыт от Славянской площади до Лубянки. В дорожных заторах были заблокированы даже реанимобили.

Реакция Израиля

Израильский МИД ранее высказал «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия», и выразил надежду, что Москва займет «более сбалансированную» позицию. Переговоры прошли на этой неделе. Российскую делегацию возглавлял российский чрезвычайный посол в Израиле Анатолий Викторов.

26 октября в израильском дипведомстве призвали правительство России «немедленно изгнать террористов ХАМАС». «ХАМАС — террористическая организация хуже, чем ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России). <...> Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства», — говорилось в комментарии.

«Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», — ответил Кремль на претензии.

Посольство РФ в Израиле тоже выпустило комментарий, в котором назвало неприемлемыми попытки обвинить Россию в поддержке терроризма в контексте контактов Москвы в Ближневосточном регионе. «Российская сторона осуждает насилие в отношении мирного населения в любых формах и с любой стороны», — говорилось в сообщении дипмиссии.

Дипломаты также подчеркивали, что контакты РФ в Ближневосточном регионе в первую очередь ориентированы на освобождение заложников из Газы.