Танковый рейд и мобилизация россиян: как Израиль готовится к операции в Газе

Израильская армия отчиталась о танковом рейде в Газе «в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий», а также об ударах по 250 объектам ХАМАС. Военные готовятся к наземной операции, отрабатывая действия в точном макете палестинской деревни. Посол Израиля в РФ сообщил, что россияне с двойным гражданством подлежат мобилизации в стране наравне с другими израильскими гражданами. При этом, по данным WSJ, начало операции отложено, чтобы дать США время развернуть ПВО для защиты своих войск на Ближнем Востоке. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Армия обороны Израиля провела ночной танковый рейд в секторе Газа «в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий».

По заявлению ЦАХАЛ, в ходе операции израильские военнослужащие нанесли удары «по многочисленным террористам», инфраструктуре радикального палестинского движения ХАМАС и пусковым установкам противотанковых ракет.

«Также [военные Израиля] подготовили поле боя. По окончании операции солдаты покинули этот район», – говорится в заявлении армии.

Кроме того, военные отчитались об ударах своих истребителей «по более чем 250 террористическим объектам» в Газе, в их числе – оперативные командные центры, туннельные шахты и ракетные установки, расположенные в центре гражданских районов.

Также Военно-морские силы Израиля ударили по пункту запуска ракет класса «земля-воздух» ХАМАС в районе города Хан-Юнис.

«Пост расположен рядом с мечетью и детским садом, что является еще одним доказательством того, что ХАМАС намеренно использует гражданские объекты в террористических целях», – заявили в ЦАХАЛ.

Тренировки в пустыне

Израильские военные готовятся к наземной операции в Газе, отрабатывая свои действия в точной копии палестинской деревни, построенной в пустыне Негев, сообщила американская газета Wall Street Journal.

По данным СМИ, макет деревни был возведен еще в 2006 году и получил название «Маленькая Газа». Он состоит из 600 сооружений различных – от восьмиэтажных комплексов до лачуг и школ, – и предназначен для тренировки военных ЦАХАЛ в условиях подземных переходов, мечетей и рынков. Как пишет WSJ, у Израиля также имеется тренировочная база, имитирующая ливанский город.

Источники из числа военных чиновников заявили газете, что не считают возможным нейтрализовать ХАМАС, не зайдя на территорию Газы. По их оценке, склады оружия и техники палестинских радикалов спрятаны по всей территории анклава и в подземных туннелях.

«Мы никогда не сможем предотвратить еще одно нападение, подобное этому, или даже хуже, если на наших границах будет армия. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как начать войну сегодня, чтобы защитить себя», – сказал один из источников.

При этом WSJ подчеркивает, что на данный момент Израиль «согласился отложить» наземные действия в Газе, чтобы дать США время на размещение в регионе средств противовоздушной обороны для защиты дислоцированных на Ближнем Востоке американских войск, которые могут подвергнуться нападению «различных группировок боевиков» после начала операции.

Россияне подлежат мобилизации

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в беседе с ТАСС сообщил, что россияне, имеющие израильское гражданство, подлежат мобилизации наравне с другими гражданами государства.

«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут <...> Нет разницы, россиянин он или австралиец», – сказал глава израильской дипмиссии.

Он добавил, что на данный момент в армию призваны уже «тысячи» человек с двойным гражданством. При этом он подчеркнул, что находящихся в стране иностранцев, не являющихся гражданами Израиля, в армию не отправляют.

Под призыв по мобилизации попадают только те граждане Израиля, которые уже прошли службу в армии и находятся в резерве. Для мужчин старше 28 лет, которые приехали по репатриации до 2015 года, действует освобождение от службы. Также в армию не будут призывать женатых репатриантов с хотя бы одним ребенком.

Помощь Ирана

Около 500 бойцов ХАМАС и его союзной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) перед нападением на Израиль 7 октября прошли специальную боевую подготовку в Иране, сообщила WSJ со ссылкой на источники. По данным газеты, в сентябре они приняли участие в учениях под руководством спецподразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

По информации WSJ, иранские силы одобрили атаку ХАМАС на Израиль и помогли ее спланировать.

При этом официальные лица США заявили, что Иран «регулярно обучает боевиков», однако американская сторона не обнаружила никаких признаков массовой подготовки сил ХАМАС непосредственно перед атакой на Израиль. Также у Вашингтона нет доказательств того, что Тегеран был вовлечен в планирование нападения.

В свою очередь высокопоставленный представитель ХАМАС в катарской Дохе Халед Машааль заявлял, что Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла» поддержали палестинских радикалов «оружием, опытом и технологиями».