Эсэсовца Гунько объявили в международный розыск. В России намерены добиться его экстрадиции

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько. На прошлой неделе министр обороны Шойгу заявил о проработке обращений к Канаде и в Интерпол по вопросу экстрадиции Гунько. Позднее глава МИД России Лавров заявил, что несмотря на отсутствие содействия властей Канады, Москва намерена добиться справедливого наказания для ветерана СС. В тот же день СКР возбудил дело о геноциде в отношении 98-летнего мужчины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Объявлен в розыск

Украинского ветерана, бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку), который выступал в сентябре в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского, объявили в розыск, написало агентство РИА Новости со ссылкой на содержание базы данных МВД России.

«Ярослав Хунка. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Как пишет издание, 98-летнего Хунку добавили в базу федерального розыска.

18 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил российским правоохранительным органам при содействии белорусской стороны проработать обращение к канадским властям, а также в Интерпол для экстрадиции Гунько.

Запрос в Канаду

Следственный комитет России двумя днями позднее заочно предъявил обвинение Гунько по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Как утверждают следователи, в апреле 1943 года Гунько вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования украинец вместе с другими добровольцами на территории бывшего советского села Гута Пеняцкая (в 10 км от населенного пункта Подкамень Львовской области) в годы Великой Отечественной войны расстрелял сотни мирных людей, среди которых — советские граждане, евреи и поляки.

Сообщалось, что следователи направили запросы о правовой помощи в Канаду, где проживает Гунько, а также в Польшу и Белоруссию. Как отметил 20 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, несмотря на отсутствие содействия властей Канады, Москва намерена добиться справедливого наказания для Гунько.

Публично официальные лица Канады не комментировали возбуждение уголовного дела против Гунько и требование экстрадиции со стороны Москвы.

18 октября руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер заявил в разговоре с агентством ТАСС, что экстрадиция бывшего эсэсовца в Россию невозможна.

«Канада не станет выдавать Гунько России», — сказал он.

Появление в парламенте

22 сентября 98-летний Ярослав Гунько прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Гунько пригласил на тот момент спикер палаты Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября). Мужчину представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя. Украинский лидер тоже приветствовал эсэсовца. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».

Президент России Владимир Путин 5 октября в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», «или идиотом, или негодяем». «Если он не знает, что во время [Второй мировой] войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», — объяснил Путин.

Гунько родился в Урмане (бывшая территория Польши), в 1943 году добровольно вступил в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-ю Галицкую), она же — «Галичина». В 1944 году воевал против Красной армии. В открытых источниках данных о его личной причастности к военным преступлениям нет.

После Второй мировой войны украинские эсэсовцы из дивизии «Галичина» сдались Великобритании. Вмешался Ватикан, в результате чего «добрых католиков и антикоммунистов» не выдали Советскому Союзу. На Нюрнбергском трибунале решили, что ответственность за военные преступления нацистов несут «все лица, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, Ваффен (войск) СС и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС». Спустя 40 лет Канадская комиссия по военным преступникам признала отсутствие коллективной ответственности за военные преступления дивизии «Галичина» в целом.