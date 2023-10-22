«Мир должен сделать больше»: в секторе Газа закончились медикаменты и топливо

Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне. Хан-Юнис на юге сектора Газа, 22 октября 2023 года

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению урегулирования палестино-израильского конфликта, завершился согласием участников по вопросу доставки помощи в сектор Газа. Однако на КПП «Рафах» на границе Египта с анклавом до сих пор стоят грузовики с гуманитарным грузом для пострадавших жителей региона. В Минздраве Палестины сообщают, что медикаментов и топлива просто не осталось.

Система здравоохранения сектора Газа исчерпала запасы медикаментов и топлива. Об этом пишет сирийское агентство SANA со ссылкой на Минздрав Палестины.

Гуманитарная помощь, поступающая в сектор Газа, недостаточна и не доходит до больниц, говорится в сообщении.

Нехватка медикаментов может привести к катастрофическим последствиям, утверждают в Минздраве Палестины.

Согласие есть, помощи нет

Тем временем государства, участвовавшие в каирском саммите, пришли к согласию по вопросу доставки гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщил представитель президента Египта Ахмед Фахми.

«Есть соглашение о конкретном механизме, который будет использоваться в отношении доставки гумпомощи», — передает его слова Sky News Arabiya.

Фахми также отметил, что принятие экстренных мер было одной из целей проведения саммита.

Телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что 170 грузовиков с гуманитарной помощью скопилось у контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта с сектором (это единственный маршрут в сектор Газа, который не контролируется Израилем). 17 грузовиков были готовы ко въезду, они ожидали соответствующего сигнала.

Также сообщалось, что возле КПП «Рафах» сегодня образовался столб дыма. Что стало его причиной — неизвестно.

Было 500, стало 20

Первые 20 грузовиков с гумпомощью прибыли в сектор Газа через «Рафах» накануне. В составе груза были лекарства, предметы медицинского назначения и консервы.

«В среднем 500 груженых грузовиков ежедневно въезжали в Газу в условиях осады, введенной 17 лет назад. Эти 20 грузовиков (въехавших вчера – «Газета.Ru») не удовлетворяют потребности Газы в медикаментах», — говорится в сообщении движения ХАМАС в Telegram.

Представители движения призвали открыть КПП «Рафах»; распределить помощь среди имеющих на это право людей в северной и южной частях Газы на равной основе; доставить топливо в больницы, «чтобы те не превратились в братские могилы».

Представители ХАМАС сообщили, что в результате израильских бомбардировок четыре больницы в секторе Газа были выведены из строя, еще 25 получили повреждения. Они обратили внимание, что израильские власти приказали эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс, расположенной на севере сектора Газа, в которой сейчас находится 12 000 перемещенных лиц.

«Мы отдаем должное администрации больницы Аль-Кудс и ее медицинскому персоналу, которые отказались сдаваться перед израильскими угрозами», — говорится в сообщении ХАМАС.

Также, утверждают в ХАМАС, Израиль грозится ударить по пяти школам, находящимся в ведении Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Сейчас они также используются в качестве убежища для перемещенных лиц.

«Мы требуем от Организации Объединенных Наций и администрации БАПОР взять на себя юридическую и моральную ответственность за то, чтобы отвергнуть такие угрозы со стороны израильской оккупации, и придерживаться своего мандата по поддержке и защите перемещенных лиц», — говорится в сообщении ХАМАС.

БАПОР уже проводит эвакуацию из школ.

«Мир должен сделать больше»

Гуманитарная ситуация в секторе Газа названа катастрофической в совместном заявлении пяти агентств ООН (Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Детский фонд ООН, Всемирная продовольственная программа ООН и Всемирная организация здравоохранения).

«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания. В медицинских учреждениях больше нет топлива. <...> Объем производства воды составляет пять процентов от нормального уровня», — говорится в заявлении.

В агентствах призвали прекратить огонь, позволить гуманитарным организациям связаться с нуждающимися, обеспечить безопасный доступ к воде, продовольствию, медуслугам и топливу, чтобы «предотвратить дальнейшие человеческие страдания».

«Мир должен сделать больше», — считают авторы заявления.