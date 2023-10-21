«Нужен новый мировой порядок». Байден решил объединить весь мир

Президент США Байден заявил, что человечеству необходим новый мировой порядок. США, по его словам, при наличии дерзости и уверенности смогут объединить мир так, как никогда не было раньше. В России тоже говорят о новом периоде в истории. В прошлом году президент Путин предупредил о наступлении новой эпохи. Глава МИД России Лавров на прошлой неделе сообщил, что мир переживает кардинальные перемены. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новый миропорядок

Президент США Джо Байден во время выступления в рамках подготовки к выборам заявил, что человечество нуждается в новом миропорядке, сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, Вашингтон при наличии достаточной дерзости и уверенности в собственных силах сможет объединить мир так, как никогда прежде не было.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал американский лидер.

Байден выразил уверенность в том, что объединение человечества на новых условиях «расширит перспективы мира, а не уменьшит их». Какие это будут условия, президент США не уточнил.

Президент США уже говорил о необходимости создания нового мирового порядка. Об этом он заявлял например после начала спецоперации России на Украине в 2022 году.

«Как сказал мне на днях один из высокопоставленных военных на секретной встрече, в период с 1900 по 1946 год погибло 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный мировой порядок, и этого не происходит. Множество людей умирает, но хаоса и близко нет. И сейчас настало время, когда все меняется... Будет новый мировой порядок, и мы должны возглавить его», — говорил Байден.

Прядок, основанный на правилах

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно заявлял, что страны Запада во главе с США говорят о необходимости вести себя в соответствии с «порядком, основанным на правилах». Например в октябре 2022 года в рамках заседания клуба «Валдай» Путин отметил, что это дает Западу возможность жить вообще без правил.

В июле нынешнего года на саммите «Россия — Африка» президент отметил, что Россия и Африка схожи в том, что не приемлют так называемый мировой «порядок, основанный на правилах».

«Вообще непонятно, что это за правила, кем они и как созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

В начале этой недели в интервью Медиакорпорации Китая глава государства заявил, что политические элиты в США говорят «о своей исключительности», что является продолжением «колониального мышления». «Колониальный подход», как заявил Путин, выражается в требовании Запада сохранять «порядок, основанный на правилах». При этом Путин задал риторический вопрос: «Выдели ли когда-нибудь эти правила?», — и тут же ответил: «Нет». Дело в том, по словам президента, что эти правила никто никогда и не писал.

Выражение «международный порядок, основанный на правилах» появилось в дипломатической лексике в 1990-е годы. Австралийский дипломат Бэн Скотт утверждает, что это понятие возникло после распада социалистических государств и основано на идее распространения либерального порядка. Нарушителями этого порядка страны Запада считают Россию, Китай и ряд других стран.

Новый этап в истории

Летом 2022 года президент России предупредил о наступлении новой эпохи.

«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни пытались сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста», — заявил он.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании мирового большинства жить в рамках «многополярной архитектуры». Ее, подчеркнул министр, необходимо укреплять. Как отметил Лавров, дискуссия на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердила, что мир переживает существенные перемены. По его словам, на наших глазах «выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок».

Глава российского МИД выразил мнение, согласно которому страны Запада — в особенности США — желают «неоколониальными методами затормозить естественный ход вещей и удержать свое ускользающее доминирование». При этом, по словам министра, 85% населения Земли стремится к более справедливому распределению благ мира и постепенной демократизации международной жизни.