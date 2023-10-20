В бюджете США почти закончились средства для Украины

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». Днем ранее Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

Администрация США передала американскому конгрессу запрос на выделение дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности в 2024 году. В частности, американский президент Джо Байден попросил выделить около $106 млрд на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, из этой суммы $61,4 млрд предназначены для военной поддержки Украины, $14,3 млрд — Израиля.

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что тема срочная, так как выделенные Украине средства «почти закончились». Расшифровка брифинга появилась на сайте Белого дома.

«Как сказал президент Байден, эти конфликты (в Израиле и Украине. — прим. «Газеты.Ru») могут казаться далекими, но исход этих битв за демократию против терроризма и тирании жизненно важен для безопасности американского народа», – сказал Салливан.

Он напомнил, что днем ранее Байден в своей речи сослался на российского президента Владимира Путина, который сказал, что без американской помощи Украина продержится всего неделю.

«И Джо Байден, и американский народ собираются доказать неправоту Владимира Путина, и мы просим конгресс присоединиться к нам в этом», — добавил политик.

По его словам, оружие, которое выделил Запад за последние два года, помогло украинцам добиться успеха в битвах и «имело огромное значение».

«Финансирование и полномочия, которые конгресс ранее одобрил, почти иссякли, и нам нужны действия конгресса, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя и защищать ее народ во время военных действий», – сказал Салливан.

Финансирование Украины

В начале октября в Пентагоне сообщили, что располагают $5,2 млрд на военную помощь Украине. Такую оценку ведомство представило после принятия в США временного, 45-дневного бюджета, в котором не заложены расходы на эти цели. 11 октября Вашингтон объявлял о выделении $200 млн на военные нужды Украины.

19 октября Байден поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем выступил с обращением к народу. Оно касалось войны Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также поддержки Украины. Байден назвал помощь Киеву разумной инвестицией, которая поможет обеспечить безопасность будущих поколений.

По его словам, «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.