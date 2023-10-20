«Разумная инвестиция»: Байден объяснил помощь Украине и Израилю

Джо Байден в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он предположил, что Россия в случае победы «не остановится» и может «напасть» на страны НАТО, а «потенциальные агрессоры» во всем мире обретут смелость, что приведет к конфликтам в других регионах. В МИД России в ответ обвинили США в обмане под прикрытием «несуществующих ценностей».

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула США в обмане после слов Джо Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией».

«Раньше они называли это «борьбой за свободу и демократию». Теперь оказывается, это просто расчет. <...> Как говорится, ничего личного, просто бизнес», – написала дипломат в Telegram-канале.

По ее оценке, Вашингтон обманывал мир, «прикрываясь несуществующими ценностями». Представитель МИДа высказала мнение, что войны всегда были для Соединенных Штатов «разумной инвестицией», так как боевые действия проходили не на американской территории, а издержки других стран США «не волновали».

Также Захарова вспомнила высказывание члена верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса-младшего о том, что «саморазвитие человека умирает вместе с ним», а «дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой».

«Судя по всему, все умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови», – заключила представитель министерства.

Что сказал Байден про Украину...

В ночь на 20 октября президент США обратился к нации. Она заявил, что обеспечение успеха Израиля и Украины «жизненно важно» для американской национальной безопасности.

По его словам, Россия в случае своей победы «не ограничится только Украиной» и может проявить агрессию против Польши и стран Балтии, которые являются союзниками США по Североатлантическому альянсу.

Байден подчеркнул, что в случае «нападения» на страны НАТО Вашингтон «будет защищать каждый дюйм» территории альянса в соответствии с договором (Североатлантический договор 1949 года, его пятая статья предусматривает, что при нападении на одно государство-член НАТО остальные сочтут это нападением на себя и дадут коллективный ответ. — «Газета.Ru»).

При этом глава государства подчеркнул, что власти США «не стремятся к тому, чтобы американские войска сражались в России или против России». Президент добавил, что в случае успеха РФ «потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость», риск «конфликта и хаоса» может распространиться на Индо-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Байден объявил, что намерен передать американскому конгрессу срочный бюджетный запрос на финансирование потребностей нацбезопасности, включающий в себя меры поддержки Украины и Израиля:

«Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении поколений, поможет нам уберечь американские войска от опасности, поможет нам построить мир, который будет более безопасным».

Американский лидер добавил, что США должны без перебоев поставлять Киеву нужное ему оружие, так как это «все, о чем просит Украина». При этом он уточнил, что Вашингтон поставляет ВСУ вооружение из своих запасов, а те средства, которые выделает конгресс, использует для их пополнения. Он также заявил об «успехе» ВСУ, которые, как утверждает Байден, «вернули себе более 50% территории».

...и про Израиль

Комментируя конфликт на Ближнем Востоке, Байден сказал, что палестинская радикальная организация ХАМАС «высвободила в мире чистое, неподдельное зло». При этом он добавил, что движение не представляет палестинский народ и «использует гражданских лиц в качестве живого щита».

Как отметил Байден, Вашингтон поддерживает право палестинцев на самоопределение:

«Мы не можем отказаться от решения о создании двух государств. Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире».

Глава государства также поддержал версию Армии обороны Израиля, которая заявила о своей непричастности к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

Он добавил, что в ходе переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал к соблюдению «законов войны» и защите мирных жителей Газы в ходе боевых действий. При этом Байден сообщил, что пакет помощи, который должен согласовать конгресс, «усилит качественное военное преимущество Израиля».