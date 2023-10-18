«Наши полигоны готовы»: Дума отменила ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Во время пленарного заседания Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Идею поддержали 438 депутатов. Несмотря на это, Россия не намерена нарушать договоренности, однако если другие страны начнут испытывать ядерное оружие, РФ применит зеркальные меры. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента на сайте.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что договор должен был стать одним из важных документов в области нераспространения ядерного оружия, но так и не вступил в силу, поскольку его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а подписавшие его США, Китай, Египет, Израиль и Иран не ратифицировали его. Позицию США в Госдуме посчитали самой «деструктивной», поскольку Вашингтон «на протяжении многих лет заявляет, что ратификация ДВЗЯИ не получит поддержки в конгрессе». В пояснительной записке также сказано, что в результате действий американских властей сложился дисбаланс, недопустимый в «текущей международной обстановке». Депутаты отметили, что Россия не выходит из договора, а только отзывает ратификационную грамоту.

Уточняется, что российский президент Владимир Путин поднял вопрос об отзыве ратификации на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Соавторами закона стали почти все депутаты Госдумы. Первое чтение законопроект прошел 17 октября.

«Под законопроектом поставили свои подписи 438 депутатов. У нас большая консолидация редко когда вообще бывает, и в этой связи наше голосование будет ответом Соединенным Штатам Америки на их хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник.

Он также подчеркнул, что решение об отзыве ратификации было принято в интересах России.

«Мы будем следить за поведением США, которые каждым своим действием на мировой арене, к великому сожалению, подрывают режим нераспространения ядерного оружия, стратегический баланс ядерных сил и глобальную безопасность», — заявил руководитель фракции ЛДПР, Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он добавил, что позиция США по отношению к глобальной безопасности видна на примере нового палестино-израильского конфликта. По словам Слуцкого, Америка поддерживает только Израиль. Он считает, что такая позиция может привести к новым жертвам. При этом депутат уточнил, что Россия готова к любым адекватным действиям по защите глобальной безопасности и сохранению паритета ядерных сил.

«Если же бездумность и безответственность [США] к глобальной безопасности позволит провести какие‑либо испытательные ядерные взрывы, наши испытательные полигоны также готовы. Мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать стабильность в мире», — сказал Слуцкий.

Ядерные испытания могут возобновиться

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, могут ли возобновиться испытания ядерного оружия после отзыва ратификации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности, у нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», — пояснил Ульянов.

Представитель России добавил, что поддерживает позицию Путина о том, что РФ не будет первой возобновлять ядерные испытания. Однако если это сделает Вашингтон, Москве «придется пойти по этому пути». Он добавил, что возобновление испытаний вряд ли повлияет на «натовцев», но дружественные страны «расстроятся». Это обстоятельство следует учитывать.

Испытания ядерного оружия

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что после принятия нового федерального закона Россия все еще остается участником ДВЗЯИ «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». Он напомнил, что в СССР в период с 1949 по 1990 год было проведено 715 ядерных испытаний с использованием в общей сложности 969 ядерных устройств (по официальным подсчетам), включая 219 атмосферных, подводных и космических испытаний и 124 испытания в мирных целях. Большинство испытаний проводились на Новой Земле.

С 1945 по 1992 США провели 1054 испытания. С 1964 по 1996 Китай осуществил 45 испытаний. С 1960 по 1996 Франция провела 210 испытаний. С 1952 по 1991 год Великобритания провела 88 испытаний. Израиль никогда официально не заявлял, что владеет ядерным оружием, однако, по некоторым сведениям, он провел испытание ядерного устройства в Южной Атлантике в 1979 году. КНДР с 2006 года регулярно испытывает свое оружие. Также испытания проводили Индия и Пакистан.

По мнению Ходаренка, Россия может начать испытывать ядерное оружие, чтобы проверить готовность ядерного арсенала, так как оно годами просто лежало. Кроме этого, недавно разработанное оружие также необходимо испытать, чтобы понять, можно ли его принимать на вооружение.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

10 сентября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, согласно которому участники обязуются не производить ядерных взрывов и предотвращать любой такой взрыв в своем государстве и на подконтрольных территориях.

183 страны подписали соглашение, но Индия, Пакистан и КНДР отказались от этого. Ратифицировали договор 164 государства, кроме США, КНР и Израиля. Чтобы он начал действовать, необходимо согласие и ратификация 44 стран, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Поскольку соглашения достигнуто не было, договор в силу не вступил. Однако страны ввели мораторий на ядерные взрывы.

В 2006 году странам предложили снова подписать и ратифицировать договор, но против этого выступили КНДР и США.