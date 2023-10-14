«Молчите до победы». Зеленский потребовал от журналистов не рассказывать о коррупции

Украинский лидер Зеленский попросил журналистов не раскрывать данные о фактах коррупции, если таковые станут им известны. Об этом рассказала главред портала ZN.UA Мостова, не уточнив, когда именно президент выступил с таким заявлением. В начале октября Зеленский винил Россию в распространении фейков о коррупции в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не затрагивать тему

Президент Украины Владимир Зеленский в личном разговоре не под запись потребовал от украинских журналистов не писать о коррупции в стране на фоне продолжающихся боевых действий, написало украинское издание New Voice со ссылкой на сообщение главного редактора портала ZN.UA Юлии Мостовой.

Как рассказала Мостова на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023, с требованием не освещать коррупционные скандалы Зеленский обратился после раскрытия схемы завышения цен на продукты питания для минобороны.

При этом, по словам главного реактора, президент Украины не стал предлагать журналистам при выявлении коррупционных фактов и схем передавать информацию об этом властям для принятия необходимых мер. Зеленский просто призвал не затрагивать эту тему, обратила внимание Мостова.

«Он (Зеленский) сказал: молчите до победы», — приводит ее слова New Voice, не уточнив, когда именно состоялся такой разговор Зеленского с журналистами.

Продукты для министерства

Как написали в издании, одновременно с заявлением украинского лидера в офисе президента анонсировали проверку цен на продовольствие для ВСУ.

Скандал, о котором идет речь, произошел в начале года. 16 января Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что раскрыло преступную схему с завышением цен на продукты, предназначавшиеся для нужд армии.

«Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», — говорилось в сообщении.

По информации ведомства, одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов более чем в 45 воинских частей Украины. За шесть месяцев 2022 года оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен (около 5 млрд руб.). Как выяснилось, объемы поставляемых в воинские части продуктов отличались от указанных в документах: до украинских военных доходила лишь часть поставок, остальное продавалось через посредников. В ходе обысков сотрудники ГБР выявили 7 тонн продукции, предназначенной для перепродажи.

В причастности к преступной схеме заподозрили, в том числе уже бывшего замглавы минобороны Вячеслава Шаповалова.

Контроль помощи

На Украине остро стоит вопрос борьбы с коррупцией. Западные партнеры, выделяющие Украине финансовую помощь, открыто заявляют о жестком контроле расходования выделяемых Киеву денег.

В конце января на Украину прибыла группа глав инспекций ведомств США, в том числе глава инспекции Пентагона и глава Агентства США по международному развитию USAID, для проверки путей использования финансовой помощи США.

«Мы соблюдаем наивысшие стандарты подотчетности и всестороннего надзора за помощью, которая предоставляется США», — заявила тогда посол США на Украине Бриджит Бринк.

Известный уровень коррупции

6 октября президент Украины обвинил Россию в распространении фейков о коррупции в стране. Он заявил, что у партнеров Киева «не был украден ни один доллар», отметив при этом, что бывают «разные люди и случаи».

Накануне президент России Владимир Путин во время брифинга по итогам саммита стран-участниц СНГ в Бишкеке заявил, что уровень коррупции на Украине является известным. «Он очень высокий», — заявил глава государства.

Зеленский в конце августа пообещал приравнять коррупцию во время военного положения к госизмене. Существует мнение, согласно которому украинский лидер решил таким образом передать расследование дел о коррупции из ведома Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) более лояльной ему Службе безопасности Украины (СБУ). Это позволило бы не давать хода делам о коррупции среди приближенных к власти.