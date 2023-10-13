Война, русский язык и нацист Хунка. О чем Путин говорил на саммите СНГ в Бишкеке

«Сейчас главное — остановить кровопролитие»

Обострение палестино-израильского конфликта Путин назвал «масштабной трагедией» и результатом «провальной политики США». По его мнению, проведение наземной операции в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон.

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — считает Путин.

По мнению российского президента, в первую очередь нужно прекратить боевые действия.

«Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти 2 млн человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», — подчеркнул Путин.

Урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, «сосуществующей в мире и безопасности с Израилем», считает Владимир Путин.

«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», — заключил российский лидер.

На Украине «узкая группа стран» пытается сохранить статус гегемона

Специальная военная операция является попыткой прекратить войну на Украине, а не ее началом, в очередной раз заявил Владимир Путин.

«Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, вот с этого все началось», — вновь указал Владимир Путин.

По мнению президента, причины конфликта можно искать в том, что «узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона» и разжигает застарелые и новые очаги нестабильности.

«Точно так же настойчиво стремятся подорвать дружественные отношения России с ее союзниками в широком смысле этого слова и партнерами. Причем в ход идут, как мы знаем, любые средства и угрозы, в том числе и поддержка экстремистских и националистических движений в наших странах. Большинство присутствующих, уверен, испытали и видят это на себе», — сказал глава государства.

В Сочи будет создана Международная организация по русскому языку

Будет создана Международная организация по русскому языку, которой предстоит заняться его популяризацией в мире. Участники саммита подписали соответствующий договор.

«И, кстати говоря, ее штаб-квартиру планируем разместить в Сочи, если, конечно, у всех участников этого процесса нет каких-то по этому поводу возражений или других предложений, которые, безусловно, мы рассмотрим», — сказал Путин.

Войти в организацию смогут все государства, разделяющие ее цели и принципы, не только из СНГ.

На саммите было принято заявление о продвижении русского языка «как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения». По словам Путина, идея принятия такого заявления принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Чествование Хунки – дико, отвратительно, омерзительно

На саммите в Бишкеке Владимир Путин прокомментировал чествование в канадском парламенте служащего дивизии «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки), за которое уже извинилось руководство страны.

«Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС «Галиция». Это просто отвратительно», — возмутился Путин.

Путин высказал мнение, что, возможно, Хунка воевал и против самих канадцев.

«Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал, потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию», — напомнил глава российского государства.

При этом, добавил он, «совсем уже отвратительно было смотреть на то, как глава украинского государства — еврей по национальности — рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины».

«Это просто омерзительно. Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет», -— сказал Путин.

В экономике «все реализуем»

Ситуация в экономике России, по мнению Путина, «достаточно устойчивая»: рост ВВП близок к 3%, безработица – тоже 3% («ее практически нет»), сохраняется первое место в мире по экспорту пшеницы – 50 – 60 млн тонн; товарооборот со странами СНГ увеличился на 6% и достиг $102 млрд.

«Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития, мы ни от чего не отказались, наоборот, всё реализуем, всё, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются», — сообщил Путин.

Встретимся в октябре 2024

Следующий саммит СНГ Путин предложил провести 8 октября 2024 года.

«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ», — сказал президент.