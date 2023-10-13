Израиль готовит операцию в Газе. Миллион палестинцев должны эвакуироваться за сутки

В ООН сообщили, Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили их подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Требование касается и сотрудников ООН, и тех, кто укрывается на объектах ООН. Представители организации считают, что эвакуация приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

Израильская армия ЦАХАЛ призвала всех мирных жителей Газы (более одного миллиона человек) уехать на юг в течение 24 часов. Израиль уже разместил свои танки у границ сектора. Ожидается, что в ближайшее время израильские военные перейдут в наземное наступление, сообщает Reuters.

ЦАХАЛ косвенно подтвердил опасения жителей сектора Газа. Израильские военные сообщили, что в ближайшее время намерены провести «значительные» операции в Газе. По их словам, они объявят, когда мирное население сможет вернуться.

«Сейчас настало время войны», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик считает, что такая массовая эвакуация не обойдется «без разрушительных гуманитарных последствий».

«ООН настоятельно призывает отменить любой такой приказ, если его действительно отдали, чтобы происходящая сейчас трагедия не переросла в в катастрофическую ситуацию», — сказал Дюжаррик.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал реакцию организации «позорной».

Представитель палестинского радикального движения ХАМАС назвал требование Израиля «фейковой пропагандой», и призвал мирных жителей не следовать ему.

12 октября израильская армия велела жителям Сдерота начать эвакуацию, сообщает телеканал Al Jazeera. В городе проживают около 27 тысяч человек, он расположен близко к границе с сектором Газа.

Некуда бежать

У мирных жителей из сектора Газа только два варианта. Они могут бежать либо в Израиль, где их, скорее всего, не примут, либо в Египет. В самом начале конфликта египетское государство заявило, что не намерено принимать беженцев, пишет газета Jerusalem Post. Палестинцы могут попасть в Египет только через КПП «Рафах». 10 октября в местных СМИ стала распространяться информация, что Египет ввел ограничение: пройти границу смогут только две тысячи человек в сутки. Однако затем Израиль обстрелял КПП и его закрыли.

«Египет обсудил планы с США и другими (странами) по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, но отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава», — говорится в статье Jerusalem Post.

Израильские власти приказали 9 октября приступить к полноценной блокаде сектора Газа, отключив электричество и воду, перекрыв пути поставки продовольствия и топлива. У палестинцев заканчиваются еда, вода, медикаменты и топливо. Основные службы не работают, сообщает CNN. Местные не могут получить медицинскую помощь, поскольку врачам до них не добраться из-за разрушений.

Новый палестино-израильский конфликт

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса», выпустив в сторону Израиля тысячи ракет. Одновременно с этим они напали на пограничные армейские подразделения и проникли в израильские города.

Одной из первых целей боевиков стал фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в пяти километрах границы. На нем присутствовали три тысячи участников. Они оказались в ловушке на открытой местности и были расстреляны. Точное число погибших устанавливается, однако, согласно данным медицинской организации ZAKA, на месте происшествия нашли не менее 260 тел. Известно, что некоторые участники попали в плен, другие пропали без вести.

Боевики стали продвигаться дальше. Они напали на несколько населенных пунктов, в том числе на кибуцы Беэри и Кфар-Аза, а также на город Офаким. Как сообщает BBC, в кибуце Кфар-Аза нашли не менее 100 тел, в том числе 40 детей и младенцев. Некоторые из них были обезглавлены. Эту информацию позже подтвердили в Армии обороны Израиля.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. Израильской армии удалось вернуть контроль над своими городами лишь через несколько дней, сообщает The Times of Israel. После этого они начали активно бомбить сектор Газа.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), во время обстрела сектора Газа израильская армия использовала боеприпасы с белым фосфором. Они запрещены международными конвенциями. На основании видеозаписей и показаний очевидцев организация установила, что оружие применили во время обстрела Ливана и Газы 10 и 11 октября этого года.

close Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Во время одного из ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Последствия ударов по сектору Газа, 11 октября 2023 года Жители сектора Газа, которые пострадали во время ударов по городу, 11 октября 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал полностью истребить группировку ХАМАС за то, что они сделали с мирными жителями Израиля, сообщает The Times of Israel.

«Мы видели зверей. Мы столкнулись с варварами. Мы увидели жестокого врага. Враг похуже ИГИЛ (организация запрещена в России). Мы видели связанных мальчиков и девочек с простреленными головами. Мужчины и женщины сгорали заживо. Молодых женщин насиловали и убивали. Бойцы обезглавлены», — сказал Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль продолжает сражаться «всеми силами на всех фронтах». Из обороны они перешли в нападение.

«Каждый член ХАМАС — мертвец», — подчеркнул Нетаньяху.

Израиль направил на границу с сектором Газа танки и живую силу. ЦАХАЛ еще не объявляла о проведении наземной операции на территории региона. Она может привести к жертвам среди пленных израильтян и иностранцев, удерживаемых ХАМАС. Боевики пообещали убивать одного за каждую воздушную атаку со стороны Израиля.

Есть предположение, что заложники, как и члены ХАМАС, находятся в туннелях под землей, сообщает CNN.