Орден Почета и встреча глав СНГ. Зачем Путин поехал в Киргизию

Сегодня президент России Владимир Путин находится в Киргизии. В начале двухдневного визита он возложил венок к мемориалу жертвам Среднеазиатского восстания 1916 года в комплексе «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Бишкеке. Затем провел переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, вручил ему орден Почета, президенты подписали семь документов. Завтра, 13 октября, в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Встреча Владимира Путина и Садыра Жапарова состоялась в госрезиденцим «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник») недалеко от Бишкека.

На церемонии встречи президентов оркестр исполнил гимны России и Киргизии. Путин поприветствовал почетный караул на киргизском языке: «Салам, аскер!» («Здравствуйте, солдаты!»).

Российский лидер вручил своему киргизскому коллеге орден Почета — за укрепление связей между странами.

Президенты подписали семь документов.

Какие документы подписаны 1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Киргизской Республики об условиях деятельности в городе Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Читать дальше

Товарооборот может быть доведен до $5 млрд

В приветственном слове Путин заявил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана.

«В прошлом году товарооборот увеличился на 37% — до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил ещё 17,9 процента», — сообщил российский президент.

Россия также является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику. Около 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в страну составляют российские капиталовложения.

«В республике функционирует 800 предприятий с российским участием», — сказал Владимир Путин.

Жапаров заявил о намерении Киргизии и РФ увеличить товарооборот до $5 млрд.

«Мы сошлись во мнении, что товарооборот не отвечает имеющемуся потенциалу, договорились принять меры по его увеличению и выйти на уровень взаимной торговли до $5 млрд», — сообщил Садыр Жапаров.

Намечена встреча лидеров стране СНГ

В Бишкеке прошли торжественные мероприятия, посвященные 20-летию российской военной авиабазы Кант в Киргизии.

«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», — сказал Путин.





Ожидается, что президентам доложат о результатах совместных учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» (проходят с 9 по 13 октября в Киргизии).

В Киргизии у Путина запланированы двусторонние встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

А 13 октября в Киргизии пройдет заседание Совета глав государств СНГ. На нем также будут присутствовать президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян в этом саммите участвовать не будет.