Орден Почета и встреча глав СНГ. Зачем Путин поехал в Киргизию

Встреча Владимира Путина и Садыра Жапарова состоялась в госрезиденцим «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник») недалеко от Бишкека.
На церемонии встречи президентов оркестр исполнил гимны России и Киргизии. Путин поприветствовал почетный караул на киргизском языке: «Салам, аскер!» («Здравствуйте, солдаты!»).
Российский лидер вручил своему киргизскому коллеге орден Почета — за укрепление связей между странами.
Президенты подписали семь документов.
Товарооборот может быть доведен до $5 млрд
В приветственном слове Путин заявил, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана.
«В прошлом году товарооборот увеличился на 37% — до рекордных почти 3,5 миллиардов долларов. А в первом полугодии текущего года прибавил ещё 17,9 процента», — сообщил российский президент.
Россия также является крупнейшим инвестором в киргизскую экономику. Около 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в страну составляют российские капиталовложения.
«В республике функционирует 800 предприятий с российским участием», — сказал Владимир Путин.
Жапаров заявил о намерении Киргизии и РФ увеличить товарооборот до $5 млрд.
«Мы сошлись во мнении, что товарооборот не отвечает имеющемуся потенциалу, договорились принять меры по его увеличению и выйти на уровень взаимной торговли до $5 млрд», — сообщил Садыр Жапаров.
Намечена встреча лидеров стране СНГ
В Бишкеке прошли торжественные мероприятия, посвященные 20-летию российской военной авиабазы Кант в Киргизии.
«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», — сказал Путин.
Ожидается, что президентам доложат о результатах совместных учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023» (проходят с 9 по 13 октября в Киргизии).
В Киргизии у Путина запланированы двусторонние встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
А 13 октября в Киргизии пройдет заседание Совета глав государств СНГ. На нем также будут присутствовать президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян в этом саммите участвовать не будет.