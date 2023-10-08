«Глубоко вовлеклись»: США и Британия давят на ЕС по поводу членства Украины

Вашингтон и Лондон давят на Евросоюз по поводу вступления в сообщество Украины. Как отметил источник The Telegraph, США поддерживают членство Киева в ЕС на фоне принятия бюджета на 45 дней, не включающего помощь Украине. «Газета.Ru» разбиралась, почему не состоящие в ЕС США и Британия заинтересованы во вступлении Киева в Евросоюз и о чем сейчас спорят его члены.

Давление на Евросоюз

США и Великобритания «подталкивают» Евросоюз к расширению за счет вступления в содружество Украины. В таком случае для Киева будет обеспечено дополнительное финансирование, написала газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, официальные лица в Лондоне публично не настаивают на членстве Украины в ЕС, поскольку сама Великобритания покинула союз.

По информации The Telegraph, потенциальное присоединение Киева к союзу вызвало бурные споры среди стран-участниц сообщества, поскольку при таком развитии событий нужно пересматривать его бюджет и процесс принятия новых членов.

В эти дебаты, как отметил источник газеты из числа европейских дипломатов, «глубоко вовлекся» Вашингтон на фоне принятия в США проекта бюджета для финансирования правительства на ближайшие 45 дней, в котором не предусмотрена помощь Украине. Как писала накануне газета Politico, Вашингтон изучает варианты продолжения поддержки Киева в нынешних обстоятельствах.

Что мешает членству Украины

Как утверждает источник The Telegraph, в Вашингтоне и Лондоне сделают ставку на присоединение Украины к ЕС, если контрнаступление ВСУ окончательно зайдет в тупик.

«Без разрешения конфликта отсутствие четких границ повлияет на быстрый прогресс по членству [Украины] в НАТО. Поэтому все больше внимания будет уделяться пути в ЕС, и Брюссель это знает», — заявил один из источников.

При этом, подчеркивает газета, «остается огромный вопрос», сможет ли ЕС принять и другие страны. Кроме Украины, на вступление в сообщество претендуют Молдавия, Сербия, Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина.

Нормы для присоединения Украины к НАТО члены блока определили на июльском саммите в Вильнюсе. В том числе в альянсе решили смягчить «формальные» условия вступления для сокращения процесса присоединения страны к блоку. При этом никакие конкретные сроки для Украины в НАТО не были названы. До саммита генсек Йенс Столтенберг подчеркивал, что Украина не может вступить в альянс, пока на ее территории существует неразрешенный военный конфликт.

Очередь до 2030 года

В конце августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году. Как 6 октября уточнил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, вступление Украины в союз необязательно произойдет в 2030 году, это приблизительная дата. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что Украина стала кандидатом на вступление последней и теперь проталкивает вперед тех, кто был кандидатом до нее. Речь шла про страны Балкан.



Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что решения о приеме новых государств в Европейский союз (ЕС) будут приниматься исключительно на основе заслуг стран-кандидатов без каких-либо поблажек.

На сегодняшний день статус кандидата на вступление в ЕС есть у Северной Македонии (подала заявку в 2004 году), Албании (в 2009), Сербии (в 2009), Турции (в 1987), Черногории (в 2008), Украины (в 2022), Молдавии (в 2022), а также Боснии и Герцеговины (2022).