«Это разобщает ЕС». В Европе сравнили миграционные решения с изнасилованием

Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде, согласившись на обсуждение миграционной проблемы с премьером Британии. Глава кабмина Испании решил, что действия коллег отвлекают от уже ведущихся официальных переговоров с Лондоном, и отменил совместную пресс-конференцию с Риши Сунаком. Власти Венгрии обвинили ЕС в «изнасиловании» из-за миграционного пакта, а Мелони упрекнула Германию за доставку спасенных мигрантов в итальянские порты. Подробности – в материале «Газеты.Ru»

На неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде произошел дипломатический скандал из-за переговоров по проблеме с миграцией, сообщило агентство Bloomberg.

По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони согласились на импровизированную встречу по данному вопросу с главой британского кабмина Риши Сунаком.

Премьер Испании Педро Санчес посчитал, что действия коллег отвлекают от официальных переговоров с Лондоном, которые он уже вел, и отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком.

Обстановка на саммите и до этого была напряженной из-за миграционной проблемы. Так, действия ЕС по решению вопроса с мигрантами вызвали недовольство премьера Венгрии Виктора Орбана, который сравнил попытки заставить его страну принять иммиграционные решения, согласованные другими членами сообщества, с «изнасилованием». Ранее послы европейских государств заключили предварительную сделку по миграционному пакту, несмотря на то, что Венгрия и Польша проголосовали против соглашения.

В соответствии с договоренностью, государствам-членам Евросоюза будет разрешено выбирать, принимать ли выделенную им квоту мигрантов или вносить иной вклад в общие усилия — «финансовый или нефинансовый». Ожидается, что пакт получит окончательное одобрение до выборов в Европейский парламент в 2024 году.

Возмущение Орбана поддержал польский премьер Матеуш Моравецкий, который, по оценке Bloomberg, в преддверии выборов в Польше стремится использовать миграционный вопрос в качестве оружия против своего соперника Дональда Туска, который в прошлом соглашался на квоту по приему мигрантов.

Спор из-за миграции возник также между Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцем. Премьер Италии упрекнула германские неправительственные организации в том, что доставляют спасенных мигрантов из Средиземноморья в итальянские порты, а не в Германию. Кроме того, на на переговорах в Гранаде Шольц и Мелони обсуждали неудачную попытку Рима убедить Тунис помочь остановить поток людей, пытающихся попасть в Италию через море.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен же обвинил итальянское правительство в «неспособности» справиться с миграционными потоками, однако, как пишет Bloomberg, Мелони уже уладила этот конфликт с Макроном.

Что происходит с миграцией

По подсчетам Bloomberg, на 2022 год количество беженцев в Евросоюзе достигло 29,4 млн человек, убежища просили 5,4 млн. Приток мигрантов начал расти после начала войны в Сирии, а в последние годы резкий скачок был зафиксирован на фоне проведения Россией военной операции на Украине. В конце сентября Европейский союз продлил действие механизма предоставления убежища украинским гражданам еще на один год — до марта 2025 года.

Агентство утверждает, что последние два миграционных кризиса в Европе «помогла спровоцировать» Москва, которая «научилась использовать» миграцию для «подогрева внутренней напряженности в ЕС».

Кроме того, Bloomberg прогнозирует еще большее увеличение числа мигрантов в Евросоюзе из-за изменений климата, которые особенно сказываются на странах африканского региона.

Источник агентства, присутствовавший на переговорах, также сообщил о беспокойстве членов ЕС из-за потенциального роста количества мигрантов в случае присоединения к блоку новых государств из Восточной Европы.

22 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Guardian заявлял, что противоречия по миграционному вопросу могут спровоцировать кризис внутри объединения.

«Миграция — это [тема, которая] разобщает Евросоюз. И она может стать разъединяющей силой», – сказал он.

В марте текущего года итальянская газета газета La Stampa со ссылкой на письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Джорджии Мелони сообщала, что Европейский союз рассчитывает потратить на прием беженцев €500 млн до 2025 года.