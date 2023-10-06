Примут ли Украину в Евросоюз

Евросоюз может начать переговоры о принятии Украины в свои ряды уже в этом году. Как долго они могут продлиться и каковы перспективы ее членства?

Украина нацелилась на интеграцию в ЕС еще до начала нынешнего военного конфликта. Но собиралась подавать заявку позже — году эдак в 2024-м. После 24 февраля 2022 года все ускорилось. ЕС уже через неделю после начала СВО принял заявку Киева по ускоренной процедуре. С тех пор декларируется неизменная приверженность идее принять страну в свои ряды. Оговаривается лишь, что это будет сделано после окончания военных действий. Хотя, возможно, позже появится уточнение — «или в случае замораживания военного конфликта». Приняли же в ЕС разделенный Кипр — греческую его часть.

Более-менее понятно, что сугубо по политическим причинам в отношении Украины может быть сделано снисхождение.

Хотя после окончания военных действий могут вылезти те проблемы и даже возражения со стороны отдельных стран-членов, которые сейчас, по причинам необходимости поддерживать единство рядов, ретушируются.

Руководство ЕС и лидеры отдельных стран не устают повторять, что Киев должен «соответствовать критериям» и больших поблажек ему делать не будут. Ну, больших, может, и не будут, а маленькие, глядишь, и сделают. Ведь трактовка того, что такое «соответствовать критериям», может быть достаточно субъективной. К тому же сейчас в ЕС, похоже, зреет мысль, согласно которой именно расширение союза должно стать гарантией его безопасности и того, что оставшиеся за бортом страны (Западных Балкан, например) не попадут под влияние Москвы.

Главных критериев соответствия требованиям ЕС семь:

• Принадлежность страны к европейской цивилизации, независимо от географического положения.

• Уважение основных принципов Договора ЕС, в частности принципов демократии, равенства, прав и свобод человека.

• Стабильное функционирование государственных и общественных институтов.

• Страна должна быть демократической.

• Верховенство закона, соблюдение прав человека, включая защиту нацменьшинств.

• Экономика должна быть рыночной, нормально функционирующей, иметь стабильную финансовую систему.

• Законодательство должно быть приведено в соответствие с европейским правом.

После подачи заявки Европейская комиссия оценивает выполнение обозначенных критериев (отчет ЕК на сей счет будет опубликован по Украине в ноябре). Затем предстоит получить (или не получить) статус кандидата в члены. Это как в СССР статус кандидата в члены КПСС примерно. Но только срок пребывания в «кандидатстве» формально не ограничен. В настоящий момент статус кандидата имеют Турция, Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия. Заявки подавали в разное время, Турция так и вообще полвека назад. Статус кандидата был тоже присвоен в разное время.

Так, Северная Македония (ранее — Македония) подала заявку на вступление в 2004 году, статус кандидата предоставлен в 2005 году, предметные переговоры начались в 2020-м. Их блокировала Греция, требуя как раз изменить название страны, совпадавшее с названием греческой провинции. Албания подала заявку в 2009-м, статус кандидата получила в 2014-м, переговоры начались в 2020-м. Черногория имеет статус кандидата с 2010-го, переговоры идут с 2012-го, и идут трудно. С Сербией еще сложнее: заявка в 2009 году, кандидат с 2012-го, переговоры с 2014-го, но продвижения нет по причине низкого уровня развития экономики, нежелания признать независимость Косово и присоединяться к антироссийским санкциям.

Даже сам оценочный этап — предоставлять ли статус кандидата вообще — может длиться, как видим, по-разному.

По результатам соответствующих переговоров составляется отчет для Совета ЕС, тот, в свою очередь, обращается к Европарламенту (нужно получить простое большинство) и выносит решение о начале переговоров по вступлению. Страна получает официальный статус кандидата.

После его получения идет более подробное уточнение условий вступления для данной конкретной страны. Причем как со стороны ЕС в целом, так и со стороны отдельных стран. Предстоят переговоры — двусторонние и практически со всеми (кто в них заинтересован в принципе). Каждый член ЕС на этом этапе может выдвинуть свои требования-условия, а тематика двусторонних консультаций может быть самая широкая, охватит все сферы экономики (и не только), где есть пересекающиеся интересы.

Так, уже сейчас понятно, что переговоры Киева с соседями по сельскохозяйственной тематике будут очень непростыми. А Венгрия, например, давно имеет претензии к Украине по части прав венгерского меньшинства. Такие переговоры могут длиться неопределенно долго. В случае их успеха следует получить единогласное одобрение Совета ЕС и абсолютное большинство «за» в Европарламенте. Потом подписывается договор о присоединении с участием всех стран-членов. Затем каждая страна должна ратифицировать его отдельно.

Сейчас в ЕС считают, что из семи критериев Украина соответствует двум. Однако в силу большой субъективности оценок качества «соответствия», на самом деле, наибольшую проблему может представлять как раз пункт о правах нацменьшинств — именно в силу громкой позиции Будапешта.

По остальным пунктам ЕС может проявить определенную снисходительность и объявить-таки о начале переговоров. Теоретически, учитывая наличие именно политической воли руководства ЕС Украину в союз принять, они могут пройти даже относительно быстро.

На чем основана такая политическая воля? Прежде всего, на желании «окончательно оторвать» Украину от России, хотя она на фоне военного ожесточенного конфликта и так уже достаточно «оторвана». Да, конечно, экономика Украины сейчас разрушена, на ее восстановление потребуются сотни миллиардов (по минимальным оценкам на середину года — не менее 420 млрд долларов, максимальные превышают 600 млрд). Само по себе восстановление — огромный рынок, притом что в ЕС рассчитывают, что финансирование процесса будет происходить за счет арестованных российских активов. Не будем вдаваться в рассуждения о реалистичности таких планов, но они есть.

Украина обладает достаточно квалифицированной рабочей силой (к примеру, более 70% украинских беженцев в Европе имеют высшее образование), которая по культурологическому бэкграунду уж куда ближе и понятнее европейцам, чем нелегальные мигранты из стран Африки и Азии преимущественно мусульманского происхождения. На Украине есть кое-какие (и немалые) природные ресурсы, туда, теоретически, можно перенести со временем даже энергоемкое европейское производство, поскольку страна — после восстановления экономики, разумеется, — может стать не только энергообеспеченной, но и производить избыточную энергию.

В то же время политическая воля руководства Евросоюза в процессе переговоров по Украине может натолкнуться на определенное противодействие со стороны отдельных стран, каждая из которых будет иметь свои претензии к Киеву. Также в случае окончания военных действий даже и общеевропейский настрой на прием в свои ряды проблемной Украины может поостыть.

Однако, когда пишут, что прием Украины в ряды Евросоюза будет равнозначен приему «черной финансовой дыры», то это все же не совсем так. По некоторым подсчетам, стоимость финансовой поддержки Украины в первые годы ее членства в Евросоюзе не будет превышать нынешние расходы на ее военную поддержку или будет даже меньше. Учитывая, что после начала военного конфликта Евросоюз потратил на поддержку Киева по разным направлениям порядка €42 миллиардов, около 18 миллиардов из которых пришлись на долю Германии.

По подсчетам брюссельского Центра исследований европейской политики, если бы Украина сегодня уже была полноправным членом ЕС, то в рамках разных программ союза — на сельское хозяйство, на инфраструктуру, на выравнивание экономических условий и т.д. она получала бы около €18–19 миллиардов в год «чистыми» из бюджета ЕС. При таких условиях только одна страна — член ЕС, а именно Испания, превратилась бы из нетто-получателя в нетто-плательщика денег в бюджет ЕС. А все страны Центральной и Восточной Европы, присоединившиеся к ЕС в 2004 году и позже, могут остаться бенефициарами. Хотя будут получать денег несколько меньше, и это может стать поводом для возражений против приема Украины. Теоретически.

Согласно этим же расчетам, даже если в ряды Евросоюза будут приняты Албания, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сербия, то кардинальным образом бюджет ЕС не пострадает.

Кстати сказать, намерение ускоренно принять Украину в свои ряды может подтолкнуть руководство Евросоюза к тому, чтобы поскорее интегрировать туда и тех, кто долго стоят в очереди как кандидаты. Как-то неприлично будет принять Украину раньше Черногории все же. Провернув под это дело реформу Евросоюза, которая, в частности, будет предусматривать изменение порядка принятия общеевропейских решений, а именно отмену принципа голосования консенсусом по всем вопросам.

Пока курс на интеграцию Украины остается в ЕС достаточно твердым. Посему даже если Киев не выполнит все необходимые для вступления условия к концу года, формально переговоры с ним на эту тему будут объявлены начатыми. Не стоит забывать, что ЕС — это в первую очередь политический, цивилизационный проект, а уж потом про экономику и все остальное.

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