«Это не стратегия». В США потребовали от Байдена объяснений по Украине

Конгрессмены-республиканцы написали Джо Байдену письмо, в котором призвали объяснить стратегию на Украине и отчитаться об «официальных и неофициальных» контактах с Москвой. Они потребовали определить, как должны выглядеть «победа Украины» и «поражение России», а также указали на «намеренно медленные» темпы поставки оружия Киеву. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам, республиканец Майкл МакКол и его сопартиец, член комитета сената по международным отношениям Джим Риш призвали президента США Джо Байдена разъяснить стратегию по Украине.

В своем письме к главе государства конгрессмены требуют от американской администрации открытого взаимодействия с конгрессом по вопросу поддержки Киева. Кроме того, они хотят получить информацию о статусе «официальных и неофициальных дискуссий с Российской Федерацией» о прекращении боевых действий.

«Как решительные сторонники Украины, мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что спустя почти полтора года <...> ваша администрация не смогла сформулировать стратегию, описывающую, как помощь США Украине поможет им добиться победы над Россией», – говорится в письме.

Члены конгресса подчеркнули, что беспокоиться сильнее их заставляют сообщения СМИ о продолжающихся контактах американских властей с российскими чиновниками и людьми, близкими к президенту РФ Владимиру Путину без участия Украины. По мнению МакКола и Риша, исключать Киев из дискуссий о его будущем «предосудительно», а отказ информировать о них конгресс «неприемлем».

Авторы письма запросили у Белого дома список всех бывших чиновников США, которые взаимодействовали с российскими официальными лицами, а также перечень всех взаимодействий и их тем.

Кроме того, конгрессмены подчеркнули, что обещание Вашингтона поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» «не является стратегией». Они призвали администрацию определить, как должны выглядеть «победа Украины» и «поражение России» в понимании Белого дома.

Также МакКол и Риш обратили внимание на «намеренно медленные» темпы поставки Киеву вооружений. По мнению членов конгресса, это может свидетельствовать о том, что власти США «готовы сделать ровно столько, чтобы гарантировать, что Украина не проиграет», однако они не способны помочь ей «решительно разгромить» российские войска.

В письме республиканцы просят администрацию страны предоставить конгрессу разъяснения не позднее 6 ноября текущего года.

Что для США победа

В августе представитель Госдепартамента США Видант Пател заявлял, что США считают победой полный вывод российских сил с Украины. Он заявил, что именно так определил победу президент страны Джо Байден.

«США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придет время», – сказал тогда Пател.

Через месяц после этого выступления группа из 29 конгрессменов выступила против удовлетворения запроса Белого дома о предоставлении Украине $24 млрд и призвала администрацию объяснить, «какова стратегия» Вашингтона. 6 октября издание Washington Post сообщило, что американские власти перестали добиваться выделения этих средств, при этом дополнительных комментариев о планах США на Украине не последовало.

Вопрос помощи Украине вызвал разногласия в США и поставил страну на грань шатдауна из-за отказа палаты представителей согласовать бюджет с заложенными в него средствами для Киева.

1 октября был утвержден временный бюджет, в него поддержка Украины не вошла. Это позволило отложить приостановку работы американского правительства на 45 дней, до 17 ноября.

4 октября конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий правые круги Республиканской партии, инициировал отставку председателя палаты представителей Кевина Маккарти. Одной из причин послужили слухи о «тайной сделке» спикера с президентом страны, которая предусматривала принятие бюджета без помощи Украине при условии, что после этого в конгрессе будет принят отдельный законопроект для продолжения финансирования Киева.

За отставку Маккарти проголосовали 216 членов палаты, против – 210. Резолюция была принята, а пост спикера объявлен свободным. Подобное отстранение стало первым в истории Соединенных Штатов.