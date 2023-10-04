Как деньги для Украины привели к первой отставке в истории конгресса США

Конгресс США сместил республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 2 октября конгрессмен Мэтт Гетц, который представляет правые круги Республиканской партии США, вынес на рассмотрение резолюцию о смещении с поста спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе голосования, которое прошло 3 октября, республиканца Маккарти отстранили от должности.

«В этом голосовании «за» – 216, «против» – 210. Резолюция принята без возражений. Без возражений ходатайство о повторном рассмотрении принимается к рассмотрению. Должность спикера палаты представителей конгресса США объявляется вакантной», — говорится в сообщении.

Такое отстранение произошло впервые в истории Соединенных Штатов. 113 лет назад в Палате проводилось подобное голосование, но тогда было принято решение не смещать спикера.

Причины отстранения

Гетц утверждает, что при Маккарти «палата представителей и страна находятся в состоянии хаоса». Конгрессмен обвинил бывшего спикера в непрофессионализме, так как из-за его деятельности якобы растут государственный долг и дефицит бюджета США.

Кроме того, Гетц обвинил Маккарти во лжи представителям нижней палаты и президенту США по вопросу продления финансирования правительства. Дело в том, что сразу после подписания Байденом временного бюджета за два с половиной часа до приостановки работы правительства появились сообщения о «тайной сделки» президента с Маккарти. Согласно этому соглашению, лидер США подписывает временный бюджет без помощи Украине, а затем в конгрессе проходит отдельный законопроект для продолжения финансирования Киева.

«Они (конгрессмены-республиканцы — «Газета.Ru») заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение [законопроекта]», — сказал Байден во время выступления в Белом доме, передавало РИА Новости.

Представитель Белого дома Джон Кирби добавил, что ожидает от Маккарти одобрения финансирования дальнейшей поддержки Украины, передает Reuters: «Пауза в поддержке, даже непродолжительная, может все изменить на поле боя».

Журналисты во время брифинга пытались уточнить у представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, была ли заключена между Байденом и Маккарти сделка, но она не ответила ничего конкретного.

При этом сам Маккарти заявил, что не знает ничего о сделке, сообщал американский телеканал Newsmax.

«Нет никакой сделки на стороне с президентом Байденом», — заявил он американскому телеканалу Newsmax.

Он добавил, что несколько месяцев не разговаривал с президентом.

«Послушайте, всех объединяет то, что никто не доверяет Кевину Маккарти. Он солгал Байдену, он солгал консерваторам палаты представителей», — сказал Гетц, сообщает CNN.

Телеканал считает, что Маккарти мог бы договориться с демократами и попросить их не голосовать за его отставку, однако политик заявил, что не пойдет на такое сотрудничество. В то же время представители Демократической партии неоднократно заявляли, что не поддерживают политика, так как он начал расследование по импичменту Байдена.

«Я действительно раздавлен, потому что не понимаю, как человек мог потерять работу за то, что поступил правильно», — сказал Politico давний сторонник Маккарти, член палаты представителей Дэвид Джойс (республиканец от штата Огайо).

Маккарти занял свою должность девять месяцев назад — в январе 2023 года. Уже во время его избрания было видно, что не все однопартийцы выступают за его кандидатуру: он смог набрать необходимое количество голосов только в 15-м туре голосования из-за позиции некоторых республиканцев. Чтобы занять должность, Маккарти согласился изменить сроки и условия его пребывания на посту спикера.

Кто стал следующим спикером?

Politico со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией, сообщил, что бывший спикер не будет больше претендовать на это пост. Об этом он проинформировал членов Республиканской партии в совещании «за закрытыми дверями». Издание считает, что есть вероятность, что такое решение приведет к окончанию многолетней карьеры политика.

Маккарти заявил, что вернется в Калифорнию, чтобы провести время со своей семьей. Он добавил, что его место займет Патрик Макгенри — республиканец от штата Северная Каролина, который был первым в секретном списке преемников, который Маккарти составил на случай непредвиденных обстоятельств в соответствии с правилами, принятыми после терактов 11 сентября 2001 года.

«Я буду исполнять обязанности спикера до избрания нового спикера», — сказал Макгенри.

Американский президент Джо Байден надеется что замену спикеру нижней палаты смогут найти в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден продемонстрировал, что он всегда готов добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе на благо американского народа. Ввиду неотложных вызовов, с которыми столкнулась наша страна, он надеется, что палата представителей быстро выберет спикера», — говорится в сообщении.

Кандидаты на пост

Республиканец от штата Техас, член палаты представителей конгресса США Трой Нелс в своих социальных сетях предложил выдвинуть бывшего американского президента Дональда Трампа на должность спикера.

«Кевин Маккарти не будет вновь добиваться избрания спикером. Я выдвигаю кандидатуру Дональда Трампа на должность спикера палаты представителей», — написал Нелс.

При этом еще в 2022 году Трамп давал понять, что не заинтересован в должности. Бизнесмен намерен принять участие в предвыборной гонке и вновь стать президентом США. В случае своего избрания Трамп пообещал решить конфликт на Украине за 24 часа. Он выступает за снижение эскалации и призывает к мирным переговорам.

Fox News сообщил, что республиканец от штата Луизиана Стив Скализ намерен занять должность спикера, он уже ищет поддержку. По словам Гетца, Скализ будет «феноменальным оратором». При этом в начале года у политика диагностировали рак крови, однако он заявил, что чувствует себя нормально.

Ранее Скализ выступал против финансирования Украины, опасаясь, что выделенные средства могут использоваться не по назначению.

Реакция России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что Маккарти отстранили из-за «тайной сделки» с Байденом о продолжении финансирования Украины.

«Т.о. раскол вокруг поддержки Украины перешел из риторической плоскости в практическую и привел к острому кризису. В конгрессе США впервые с 1910 года спикера отстранили от должности. И уже ясно, что с приближением выборов раскол в США по поводу Украины будет только нарастать», — добавил Пушков.