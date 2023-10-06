«А вот руки-то я тебе не подам!» Почему канадцы недовольны Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в словесную перепалку с мужчиной в Торонто. Тот отругал его за чрезмерное налогообложение и помощь Украине. Недовольный гражданин отказался даже жать Трюдо руку. Премьер в ответ заявил, что мужчина «наслушался Путина» и попросил «завязывать уже с российской пропагандой». За что в последнее время канадцы критикуют Трюдо, – читайте в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в словесную перепалку с мужчиной в Торонто. Ролик с записью инцидента распространился по соцсетям.

На видео запечатлено, как Трюдо приветствует публику при выходе с какого-то мероприятия. Обратившись к человеку с камерой, он столкнулся с жестким приемом.

«Я тебе руку жать не буду. Ты кусок дерьма!» — слышен голос за кадром.

«Почему это, сэр?» — спрашивает премьер-министр Канады.

«Ты просрал целую страну!» — говорит, кажется, другой человек.

Мужчины высказали претензии за чрезмерное, по их мнению, налогообложение. Они обратили внимание Трюдо на то, что они должны платить за выбросы углекислого газа, но при этом только что стали свидетелями того, что автомобили премьера полчаса стояли с включенными двигателями.

«Мы останавливаем загрязнение окружающей среды и возвращаем деньги в семьи, как ваша», — попытался объяснить премьер.

«Мне так не кажется. Вы отправляете деньги Украине, верно? Вы посылаете их парню [президенту Украины Владимиру Зеленскому], который убивает собственную страну?» — спрашивает канадец.

«Вы наслушались Путина? Завязывайте уже с российской пропагандой!» — говорит Трюдо и ретируется.

«Это у тебя пропаганда, бро! – кричит вдогонку Трюдо мужчина.

Одно за другим

Неприятный инцидент с Трюдо произошел после скандала, связанного с приглашением в парламент 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии Вафен СС «Галичина».

Рейтинг Трюдо на фоне чествования Хунки упал на 4,7% — до 23%. А возглавляемой им Либеральной партии – на 5% — до 26,5%. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Nanos Research.

Трюдо пришлось извиняться за ошибки молодости

Эти два конфуза – не первые в политической карьере Трюдо. В 2019 году журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове — белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием «Арабская ночь» в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

Трюдо пришлось извиняться.

«В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — сказал Трюдо, его заявление транслировали все национальные телеканалы страны. — Я прошу у канадцев за это прощения».

Политик пояснил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом.

«Теперь я понимаю, что это не так», — признал он.

Через день телеканал Global News выложил видеозапись, предположительно сделанную в 1990-е годы. Трюдо на ней – вновь с черным гримом и афропарике. Он гримасничает, улыбается и машет руками. Причем в этот раз грим не только на лице, но и на руках и ногах — это видно по рваным джинсам.

Премьер-министр Канады был вынужден вновь просить прощения. Он не смог ответить, сколько раз накладывал черный грим на лицо, зачем это делал, но признал, что «это была ужасная идея». Трюдо добавил, что в то время не осознавал, насколько такое поведение может ранить людей с темным цветом кожи. Но напомнил, что всегда был против расизма, выступал за равноправие и толерантность.

Еще один инцидент с освистанием Трюдо произошел во время его выступления в Торонто во время его выступления в 2023 году. Премьер произносил речь в поддержку Украине, толпа кричала в его адрес нецензурные фразы.