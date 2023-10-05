В Германии считают, что лидера «АдГ» укололи шприцем перед выборами

Лидеру оппозиционной немецкой партии «АдГ» Тино Хрупалле понадобилась экстренная медицинская помощь перед его выступлением на предвыборном митинге в городе Ингольштадте. По предварительным данным, кто-то из присутствующих мог вколоть ему неизвестное вещество, место прокола на теле политика уже обнаружили. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Лидера партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупаллу экстренно госпитализировали во время предвыборного митинга на Театральной площади в городе Ингольштадте в Баварии. Об этом сообщает PNP.de.

Издание, со ссылкой на офис политика, пишет, что Хрупалла находится в отделении интенсивной терапии в больнице Ингольштадта. На его теле обнаружили возможное место прокола от шприца. Сейчас медики выясняют, есть ли какие-то подозрительные вещества в организме пациента.

Что случилось?

По предварительным данным, перед началом выступления на митинге политику экстренно понадобилась медицинская помощь, после этого его доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в момент произошедшего «никаких очевидных травм» на его теле не обнаружили. Полицейские не уточняют, идет ли речь о нападении.

Партия же настаивает, что на Хрупаллу напали, в связи с чем он был госпитализирован.

Бывший член «Австрийской партии свободы» Геральд Гросс присутствовал на мероприятии. Во время беседы с Donaukurier политик заявил, что Хрупалла сделал несколько фотографий, после чего потерял сознание. Больше он ничего о произошедшем не знает.

При этом изданию Junge Freiheit Гросс рассказал, что, почувствовав себя плохо, Хрупалла показал на двух молодых людей. Их сейчас опрашивает полиция. Гросс заявил, что на месте обнаружили иглу, а у потерпевшего мог быть анафилактический шок.

Другие очевидцы утверждают, что подозреваемых задержали.

После произошедшего к месту проведения митинга прибыли несколько полицейских. Они сфотографировали черный легковой автомобиль «Мерседес» Хрупаллы. Очевидцы сообщают, что полицейские с кем-то разговаривали по телефону и останавливали зрителей, просили показать им видео с мероприятия.

В это время на Театральной площади проходил митинг противников партии. Однако прямой конфронтации между ними не было.

Нидерландский политик Эва Влардингербрук в социальных сетях возмутилась чередой нападений и провокаций в отношении политических деятелей ФРГ. Ей ответил основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, написав:

«Это будет иметь неприятные последствия».

У полиции нет доказательств

Сотрудники правоохранительных органов создали портал, чтобы свидетели могли загрузить туда фото и видео с мероприятия. Сейчас полицейские пытаются выяснить детали инцидента. Свидетелей, которые были на мероприятии и неподалеку, вызывают для опроса.

У полиции нет доказательств того, что кто-то из зрителей предвыборного митинга напал на Хрупаллу. Единственное, что точно могут сказать представители правоохранительных органов, — события происходили за сценой.

Состояние стабильное

Представитель Хрупаллы сообщил изданию Süddeutsche Zeitung, что состояние политика стабильное. Однако он все равно проведет ночь в реанимации.

По данным DPA, врачи пристально наблюдают за состоянием политика.

«Хрупалла прошел тщательное обследование в больнице», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, речевые функции пострадавшего не были нарушены, он может разговаривать.

Хрупалла не сможет участвовать в выборах

Глава Баварии Стефан Прочка предположил, что лидер «АдГ» не сможет принять участие в последнем этапе избирательной кампании. Он заявил, что выступил бы с ним вместе, но при нынешних обстоятельствах Хрупалла вряд ли сможет прийти. Представитель парламентской группы «АдГ» также сообщил, что участие политика в выборах находится под угрозой, так как они состоятся уже 8 октября.

Кто такой Хрупалла?

48-летний Тино Хрупалла возглавляет партию «Альтернатива для Германии» с 2019 года. Политик известен тем, что одобряет политику российского президента Владимира Путина. После начала военных действий на Украине его обвинили в том, что он не может дистанцироваться от России.

В июне 2022 года Хрупалла и Алис Вайдель были выбраны сопредседателями «АдГ». Накануне Вайдель отказалась от публичного выступления в День немецкого единства, поскольку в выходные у нее произошел «инцидент, связанный с безопасностью». По предварительным данным, охрана увезла политика и ее семью из их квартиры, так как были доказательства готовящегося на них нападения. Именно на мероприятии, от которого отказалась женщина, и напали на Хрупаллу.

Опросы показывают, что за последние полгода «АдГ» быстро набрала популярность: ее рейтинг составляет 18–23%. Партия обогнала своих конкурентов и заняла второе место после блока ХДС/ХСС. Члены «АдГ» выступают за ограничение притока мигрантов и проведение мирных переговоров по украинскому конфликту.