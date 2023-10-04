«Всем придется больше платить и меньше получать». Как вступление Украины скажется на странах ЕС

Украина получит от Евросоюза почти €200 млрд за семь лет, если войдет в его состав, сообщила FT. Она станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий, что сократит выплаты другим странам на 20%, а многие государства блока превратятся в «нетто-плательщиков». В Евросовете считают, что Украина присоединится к союзу в 2030 году. При этом деньги Киеву нужны уже сейчас — в ноябре украинские власти могут остаться без средств на зарплаты, школы и больницы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Украина может получить около €186 млрд за семь лет в случае вступления в Европейский союз, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС. По данным издания, в этом случае многие существующие страны-члены объединения впервые станут нетто-плательщиками, то есть их вклад в бюджет Евросоюза превысит получаемые из него выплаты.

Присоединившись к ЕС, Украина станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий и будет иметь право на €96,5 млрд за семь лет, что сократит выплаты существующим государствам-членам союза примерно на 20%. Также Киеву будет полагаться €61 млрд из фондов, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах сообщества.

В целом включение в состав Евросоюза Украины, Молдавии, Грузии и «шести западнобалканских государств» обойдется Брюсселю в €256,8 млрд. При этом в документе не учитывается возможное присоединение к союзу Турции.

По оценкам FT, с появлением в ЕС девяти новых стран-членов текущий бюджет блока увеличится на 21% и составит €1,47 трлн, при этом расширение объединения может привести к значительному увеличению бюджетных взносов от более богатых стран, таких как Германия, Франция и Нидерланды. Также в этом случае Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта утратят право на выплаты из фондов сплочения.

«Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми получателями, станут чистыми донорами», – говорится в документе секретариата Совета ЕС.

Там отмечается, что принятие новых членов «будет иметь далеко идущие последствия для бюджета» и руководству союза предстоит добиться того, чтобы «расширение было хотя бы принято, если не поддержано» гражданами.

В документе также указаны плюсы расширения, в числе которых – усиление геополитического влияния ЕС, увеличение внутреннего рынка блока на 66 млн человек и решение проблемы нехватки рабочей силы.

Когда Украину возьмут в ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью Der Spiegel 3 октября заявил, что Украина может вступить в Европейский союз в начале следующего десятилетия, но при определенных условиях.

«Украина может войти в ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу», – сказал он.

При этом Мишель выступил против предоставления Киеву любых «политический скидок», по его словам, для присоединения к блоку всем кандидатам необходимо провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования законодательства ЕС.

По информации издания Politico, Евросоюз готовится начать переговоры с Украиной о вступлении, официальное объявление об этом ожидается в конце декабря текущего года.

Для начала таких обсуждений Киев обязан выполнить семь условий Еврокомиссии, включая судебную реформу и пресечение коррупции. По данным украинского правительства, по состоянию на август были выполнены только два условия.

Страна является кандидатом в члены ЕС с июня 2022 года.

Киев может остаться без денег

В ноябре текущего года Украина может остаться без средств на зарплаты, школы и больницы, сообщила американская газета Wall Street Journal. По данным издания, это произойдет, если конгресс США не одобрит новый пакет помощи для страны.

Как сообщает WSJ, США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тысячам государственных служащих в Украине и более чем полумиллиону учителей, профессоров и школьных работников, также международная помощь покрывает прочие расходы, в том числе на здравоохранение и жилищные субсидии.

Ранее в США приняли временный бюджет на 45 дней, чтобы избежать приостановки работы правительства. При этом помощь Киеву в него не вошла.

По данным WSJ, украинский минфин готовился к потенциальным задержкам финансирования и сделал запас средств на октябрь, но после ноября Киеву придется решать, какие выплаты сократить и стоит ли брать кредиты.

В Евросоюзе также ведутся дискуссии о сокращении финансовой поддержки Украины. Как сообщило агентство Bloomberg, Венгрия предлагает разделить на две части пакет помощи Киеву объемом в €50 млрд, рассчитанный на 4 года.

В Будапеште полагают, что «на данном этапе Украине будет достаточно €25 млрд», а вторую половину можно будет передать позже в зависимости от потребностей страны.