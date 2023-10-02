Пять лет назад журналиста расчленили по приказу саудовского принца. Ему ничего за это не было

Пять лет назад в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло одно из самых громких политических убийств XXI века. Журналист Джамаль Хашогги, критиковавший шейхов-саудитов, был убит в здании дипмиссии, куда он пришел для обновления документов. Власти Саудовской Аравии поначалу отрицали сам факт убийства. Организатором расправы считают наследного принца Мухаммеда бин Салмана. «Газета.Ru» вспоминает, за что был убит журналист.

Днем 2 октября 2018 года саудовский журналист Джамаль Хашогги прошел по тихой зеленой улице в самом центре Стамбула. Он вошел в особняк с красной черепицей – консульство Саудовской Аравии. Спустя несколько часов убитого и расчлененного Хашогги вынесли из дипмиссии в черных пакетах по частям.

Накануне ночью на частном самолете в Стамбул прилетели девять саудовских граждан. По версии турецких спецслужб, установивших прослушку в консульстве, именно эти люди убили Хашогги. А патологоанатом, доктор Салах аль-Тубейги, разделал его труп, попутно перешучиваясь с убийцами.

В день убийства персонал консульства получил неожиданный выходной. Убийцы подготовили одну из изолированных комнат – застелили пол полиэтиленом, чтобы не испачкать помещение кровью.

Как сообщает Би-би-си, момент убийства Хашогги и его последний разговор были записаны спецслужбами Турции.

«Жутко слышать чей-то голос, слышать страх в этом голосе и понимать, что все это происходило на самом деле. От этого дрожь пронизывает все тело», — рассказала журналистам британский адвокат баронесса Хелена Кеннеди.

На аудио хорошо были слышны интонации Хашогги – он поначалу подумал, что его хотят похитить. Спросил, собираются ли ему сделать инъекцию со снотворным. В какой-то момент он понял, что сейчас его будут убивать. Голос его дрогнул. Вскоре голоса заглушил шум скоротечной схватки.

Тело журналиста расчленили и вывезли из консульства, чтобы избавиться от него.

Он считался пропавшим без вести – об исчезновении журналиста сообщила его невеста. В Стамбуле Джамаль, который недавно развелся, обручился с турецкой гражданкой и ученой Хатидже Дженгиз. В посольстве 59-летний Хашогги хотел получить документы о разводе, чтобы жениться во второй раз.

«Ему ничего не оставалось, как пойти за этими документами в консульство, чтобы мы могли официально заключить брак, поскольку в свою страну он вернуться не мог», — рассказала Би-би-си Дженгиз.

Спустя 18 дней после исчезновения власти Саудовской Аравии объявили, что журналист погиб в драке. Они отрицали, что мужчина был зарезан в здании консульства. Кроме того, прокуратура королевства объявила, что задержаны 18 подданных, пытавшихся «скрыть содеянное».

В январе 2019 года суд в Эр-Рияде приговорил пятерых обвиняемых к смертной казни. Еще троих приговорили суммарно к 24 годам лишения свободы за помощь в сокрытии следов убийства. В 2020 году смертную казнь для осужденных по делу об убийстве Хашогги агентов заменили на пожизненные сроки. Еще пятеро получили по 20 лет тюрьмы, а трое – от 7 до 10 лет лишения свободы.

Преступление без наказания

На фоне поднявшейся в прессе волны публикаций о возможной причастности к убийству Хашогги наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана тот вынужденно заявил, что принимает на себя ответственность за убийство. Но вину в смерти журналиста признавать не стал.

«Это случилось в мою смену. Вся ответственность на мне», — сказал принц, второй в Саудовской Аравии человек после короля. Он также настаивал на том, что ничего не знал про подготовку убийства Хашогги.

Кроме того, бин Салман подчеркнул, что убийцы прилетели на королевском бизнес-джете, потому что «многие чиновники имеют право использовать эти самолеты для рабочих задач».

В докладе спецпредставителя ООН Аньес Каламар говорится, что есть достоверные доказательства причастности бин Салмана к убийству. «Хашогги стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии», — говорится в документе.

Виновным в убийстве Хашогги считают бин Салмана и западные разведки, в частности ЦРУ.

В 2018 году Минфин и Госдепартамент США ввели санкции против нескольких десятков саудовских чиновников и силовиков, причастных к убийству. Однако в санкционных списках не оказалось главного подозреваемого – самого принца.

Международная реакция

Убийство вызвало возмущение у властей Турции. Отношения между Анкарой и Эр-Риядом ухудшились, хотя и без того были довольно прохладными. Президент Реджеп Тайип Эрдоган требовал, чтобы расследование и суд проводила турецкая сторона.

В 2022 году судья окружного суда США Джон Бейтс заявил, что вынужден закрыть дело против Мухаммеда бин Салмана о его причастности к убийству Джамаля Хашогги. Иск подавала невеста убитого совместно с НКО Dawn.

Президент США Джо Байден в июле того же года заявил лично Мухаммеду бин Салману, что считает его ответственным за убийство журналиста.

«Мы обсуждали права человека и необходимость политической реформы. Он, по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был. Он сказал, что он лично не был ответственным, а также отметил, что принял меры в отношении тех, кто был», — заявил американский лидер.

Невеста Хашогги считает, что «кровь следующей жертвы принца» будет на руках Байдена.

«Мне жаль, если она так думает. Я был прямолинеен тогда, прямолинеен сейчас. Я приехал сюда не для встречи с наследным принцем, я приехал для участия в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — говорил в ответ Байден на пресс-конференции.

Сам Хашогги незадолго до гибели говорил, что не выступает против короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и его сына Мухаммеда бин Салмана. Он признавался, что своими публикациями хотел только «заставить принца перестать делать то, что он делает».

Долгое время Джамаль Хашогги писал для американской газеты The Washington Post. Он покинул родину в 2017 году, после арестов своих друзей. В своих статьях Хашогги критиковал власти Саудовской Аравии за двуличную политику – подавление инакомыслия и жестокость под маской либеральных реформ. Кроме того, журналист пролил свет на похищения по приказу бин Салмана других наследных принцев, критиковавших королевскую семью из-за границы. Их судьба по-прежнему неизвестна.

После убийства The Washington Post опубликовала последнюю статью журналиста – о свободе слова в арабском мире. В 2018 году последней в регионе страной, где соблюдался этот принцип, был Тунис.

«Мнение общества формируется госпропагандой. К сожалению, нет никакой надежды на то, что ситуация изменится», — писал Хашогги.

Он также напомнил, что саудиты активно преследуют оппозиционных журналистов и критиков режима. За статью против королевской семьи другой известный журналист Салих аль-Шехи был приговорен к пяти годам тюрьмы.

«Давление правительств арабских стран на СМИ растет. Было время, когда журналисты верили, что с развитием интернета правительства не смогут контролировать поток информации, как это происходит с печатными СМИ. Но их надежды не оправдались, и правительства, которые в большинстве своем зависят от контроля информации, стали агрессивным образом препятствовать использованию интернета», — отмечал Джамаль Хашогги в своей последней колонке.