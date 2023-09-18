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В ООН рассказали об ухудшении ситуации с правами человека в РФ после начала СВО

ООН: в России ухудшилась ситуация с правами человека после начала спецоперации

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась с момента начала ею военной операции на Украине в феврале 2022 года. Об этом говорится в докладе эксперта ООН, передает агентство Reuters.

В докладе говорится, что российские власти серьезно ограничили свободу ассоциаций, мирных собраний и выражения мнений, как онлайн, так и офлайн, и «фундаментально подорвали независимость судебной власти и гарантии справедливого судебного разбирательства».

Против несогласных, указано в документе, произвольно применяется целый ряд административных санкций, а против мирных протестующих применяется сила.

Как отмечает агентство, доклад Специального докладчика — это первый случай, когда Совету по правам человека (СПЧ) было поручено изучить положение с правами человека в одной из стран, которая занимает постоянные места в Совете Безопасности ООН.

Российская дипломатическая миссии в Женеве пока не отреагировала на этот доклад, подчеркивает Reuters.

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