«Подарок для Путина»: почему разлад Польши и Украины выгоден России

Журналист CNN Люк Макги назвал разногласия Варшавы и Киева «подарком для Путина». Польша запретила ввоз украинского зерна, а затем пообещала прекратить поставлять оружие, на что Украина ответила громкими заявлениями. Хотя сейчас стороны пришли к компромиссу, в ЕС недовольны поведением Варшавы.

Обозреватель CNN Люк Макги пишет, что на этой неделе Варшава неожиданно заявила о прекращении поставок оружия Киеву. Это произошло после того, как Владимир Зеленский раскритиковал ограничения на экспорт украинского зерна в ЕС.

Из-за чего возник конфликт

2 мая 2023 года Европейская комиссия временно запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию из-за убытков, с которыми столкнулись местные фермеры. Эмбарго прекратило действие 15 сентября.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна на национальном уровне запретит импорт указанной сельскохозяйственной продукции с Украины.

В ответ Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые решили продлить действий ограничений на своей территории. Постоянный представить Польши в Европейском союзе Анджей Садось потребовал их отозвать.

15 октября в Польше состоятся выборы. Правящая партия «Право и справедливость», по мнению Макги, потеряет позиции. При этом фермеры являются мотивированными политическими агентами, а граждане склонны заботиться о продовольственной безопасности, иногда иррационально. По этой причине правящая партия стремится получить голоса сельских жителей.

Макги считает, что со стороны польского правительства было логичным сделать громкое заявление, однако ссора вышла из-под контроля, когда 19 сентября Зеленский выступил на Генассамблее ООН.

«Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер», — заявил президент Украины.

На следующий день Моравецкий заявил в интервью Polsat, что Польша «не передает Украине никакого вооружения», зато сама вооружается «самым современным оружием». Позднее он также потребовал от Зеленского «никогда не оскорблять поляков», как по время выступления в ООН. Об этом сообщило агентство PAP.

Через некоторое время разногласиями между Варшавой и Киевом заинтересовались в Вашингтоне. Источники Bloomberg рассказали, что польские дипломаты заверили, что страна будет оказывать Украине военную помощь, но в меньших масштабах.

Президент страны Анджей Дуда сказал телеканалу TVN24, что поставки Украине продолжатся, отказ касается только вооружения, закупаемого для Войска Польского. По его словам, с Украиной подписаны контракты на поставку вооружения. Обязательства по ним выполняются.

Отношение к Польше в ЕС

Макги пишет, что ни один из европейских чиновников всерьез не верит в резкое изменение политики поддержки Украины, особенно со стороны Польши.

«Поляки жизненно заинтересованы в том, чтобы Украина выиграла этот военный конфликт, поскольку в противном случае они столкнутся напрямую со своим заклятым врагом (Россией), но сейчас им приходится играть мускулами из-за выборов», — объяснил источник в ЕС.

При этом Макги отмечает, что на Польша вызвала недовольство ЕС.

«Они (польские политики. — «Газета.Ru») также нападают на Брюссель и ЕС, когда это соответствует их повестке дня. Это отчаянная попытка мобилизовать избирателей: если вам нечего предложить, вы начинаете создавать и обвинять внешнего врага, чтобы прикрыть провалы внутренней политики», — считает источник в Евросоюзе.

При этом российская сторона допускает, что разногласия Польши и Украины могут перерасти во что-то большее.

«Мы видим, что есть определенные трения между Варшавой и Киевом, мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать» , — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Компромисс найден

21 сентября министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом, сообщила пресс-служба украинского Минсельхоза. Они договорились найти компромисс.

«Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна с Украины на польский рынок — это только незначительная часть польско-украинских отношений. Я не верю, что в нормальных условиях это может на них серьезно повлиять. Это дело, которое мы должны разрешить», — сказал Анджей Дуда на форуме в Познани «Общее будущее».

Позднее советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что Польша может защищать свои национальные экономические интересы, сообщило издание Klymenko Time:

«Спокойно нужно относиться к тому, что сегодня в Польше достаточно активный избирательный процесс, они имеют право говорить со своим населением как желают и в то же время могут критически относиться к любым предложениям других стран, включая Украину».

Макги заключает, что публичные разногласия позволяют утверждать, что «Запад разделен, а разделенный Запад, безусловно, полезен Кремлю» и дают возможность российской стороне апеллировать к ним в информационном противостоянии.