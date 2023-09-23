Польша отказалась помогать Украине оружием. США потребовали объяснений

США попросили Польшу объяснить заявления об отказе Украине в военной поддержке, пишет Bloomberg. По словам собеседников агентства, ссора стран из-за запрета импорта зерна создает риск подрыва европейской солидарности с Украиной. Впрочем, острая фаза этого конфликта, кажется, уже позади.

США потребовали у Польши разъяснить заявления о том, что Варшава больше не будет оказывать военную поддержку Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Министерстве обороны США.

По его словам, спор, начавшийся из-за запрета Польши импортировать украинское зерно, поставил под сомнение единство в отношениях Киева и его западных партнеров.

«Ссора создавала риск подрыва европейской солидарности с Украиной», — говорится в публикации Bloomberg.

Собеседник агентства заявил, что разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.

Как объяснил агентству неназванный европейский дипломат, польские дипломаты также в частном порядке заверили, что страна будет оказывать Украине военную помощь, но в меньших масштабах.

Поставки продолжаются

Впрочем, Польша уже, кажется, публично прояснила свою позицию — президент страны Анджей Дуда заявил телеканалу TVN24, что поставки Украине продолжатся, отказ касается только вооружения, закупаемого для Войска Польского.

«Мы не можем передавать наше новое вооружение, которое сейчас за миллиарды долларов покупаем для польской армии, кому-то другому. Кому бы то ни было», — заявил польский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

Дуда напомнил, что с Украиной подписаны контракты, в том числе на поставку польских самоходных гаубиц Krab.

«Нужно выполнить этот контракт, и мы его выполняем», — сказал Дуда.

Рассказывая о поставках Украине, Дуда разъяснял слова премьер-министра Матеуша Моравецкого. Днем ранее он заявил телеканалу Polsat, что «Польша не отправляет Украине никакого вооружения, поскольку мы сейчас сами вооружаемся самым современным оружием».

Как заявил Дуда, слова Моравецкого «были истолкованы худшим образом из всех возможных», их позиция совпадает.

Планы Польши также разъяснял представитель правительства Петр Мюллер. По его словам, Варшава продолжает поставлять Киеву оружие и боеприпасы исключительно в рамках заключенных ранее контрактов.

«Это, среди прочего, крупнейший оружейный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью с 1989 года, — на поставку самоходных гаубиц Krab», — заявил Мюллер (цитата по «Интерфаксу»).

С начала спецоперации Польша поставила Украине вооружения и военной техники более чем на €3 млрд, сообщала канцелярия премьер-министра Польши в мае этого года. Республика занимает третье место среди поставщиков вооружений на Украину после США и Великобритании.

Все дело в зерне

Охлаждение отношений Польши и Украины произошло из-за решения Варшавы запретить импорт в страну украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки (но не транзит) зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в котором обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.

Во время выступления в Нью-Йорке Владимир Зеленский заявил, что «политический театр» вокруг импорта украинской сельхозпродукции «только помогает России». 22 сентября Моравецкий попросил Зеленского «никогда больше не оскорблять поляков». Дуда назвал слова своего украинского коллеги «несправедливыми», а польский МИД вызвал посла Украины.

Впрочем, и этот конфликт, кажется, будет разрешен. 21 сентября министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом, сообщила пресс-служба Минсельхоза Украины. Министры договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

«Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна с Украины на польский рынок — это только незначительная часть польско-украинских отношений. Я не верю, что в нормальных условиях это может на них серьезно повлиять. Это дело, которое мы должны разрешить», — сказал Анджей Дуда на форуме в Познани «Общее будущее».