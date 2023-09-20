Польша сравнила Украину с тянущим на дно утопающим. Встреча Зеленского и Дуды отменена

Украина ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности при организации экспорта своего зерна, заявил президент республики Анджей Дуда. Наметившийся раскол между странами ставит под вопрос единодушие в вопросах предоставления военной помощи Украине со стороны Польши. На этом фоне отменилась встреча Дуды с Владимиром Зеленским, которая должна была пройти в Нью-Йорке.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил поведение Украины в вопросах организации транзита своего зерна с поведением утопающего человека. Такое заявление польский лидер сделал в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все, но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда, — сказал президент. — Разумеется, мы должны действовать так, чтобы защититься, поскольку утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой. Значит, мы должны защищать наши интересы и будем это делать эффективно и решительно».

Так польский лидер прокомментировал сообщения о жалобе Киева в ВТО на решение властей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии о введении национальных запретов на ввоз агропродукции с Украины.

В чем суть зернового вопроса В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Читать дальше

«Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины», — также сказал Дуда.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков выразил мнение, что такой подход лидера Польши входит в конфликт с позицией президента Украины Владимира Зеленского, «упорно доказывающего Западу, что западные страны должны жертвовать своими интересами ради Украины».

Не угроза стране, но сигнал обществу

Впрочем, в Варшаве не склонны расценивать действия Киева как угрозу, заявил помощник польского президента Марцин Пшидач. К тому же, транзит зерновых с Украины через Польшу по-прежнему разрешен.

«Со стороны Польши уже есть готовый ответ Украине на ее жалобу в ВТО», — приводит слова Пшидача Польское радио.

Однако министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский отметил, что шаги украинских властей негативно влияют на отношения двух стран, и не исключил, что изменения в общественном мнении могут повлиять на оказание военной помощи стране.

«Это видно по опросам, по уровню общественной поддержки (идеи) продолжения помощи Украине, — сказал Шинковский Польскому агентству печати. — Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но чтобы это было возможно, у нас должна быть поддержка польских граждан. Если поддержки со стороны поляков не будет, нам будет сложно дальше поддерживать Украину так, как мы делали это до настоящего времени».

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в зерновом вопросе оказался более категоричен.

«Я предупреждаю украинские власти: если они будут накалять конфликт, мы будем добавлять очередные продукты к списку запрещенных к ввозу на территорию Польши», — заявил он в эфире телеканала Polsat.

На фоне конфликта вокруг импорта украинского зерна встреча президентов Украины и Польши на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН отменилась. Официально о причинах не сообщается.

«На данный момент этот вопрос снят с повестки дня»,— сообщил Дуда на пресс-конференции. Он выразил надежду, что разговор президентов состоится позднее. Зеленский отмену встречи не комментировал.

Военная помощь Украине

С начала спецоперации Польша поставила Украине вооружения и военной техники более чем на €3 млрд, сообщала канцелярия премьер-министра Польши в мае этого года.

Передано было более 300 танков, 14 истребителей МиГ-29, большое количество боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии, а также для стрелкового оружия, разведывательные беспилотники, один БПЛА Bayraktar, несколько десятков 155 мм самоходных артиллерийских установок Krab, зенитные ракетные комплексы «Оса» и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, более 100 различных бронеавтомобилей, реактивные системы залпового огня советского производства.