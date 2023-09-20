Байден назвал Путина диктатором. В Кремле ответили на оскорбление

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина диктатором. Песков заявил, что президент РФ никогда не опускался до личных оскорблений его коллег и не будет этого делать. Это не первое скандальное высказывание Байдена. Что говорил президент США о Путине и как на это отвечали в Кремле — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена, который накануне назвал президента России Владимира Путина диктатором, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, еще раз повторяю, до этого никогда не опускался и не будет этого делать», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, главное, что Путина поддерживает большинство россиян.

«За всю свою карьеру политика президент Байден ни разу не набрал такого уровня поддержки, как президент Путин. Вот к чему, наверное, ему надо стремиться», — заявил Песков.

В 2024 году в США пройдут выборы. Песков считает, что они будут «весьма и весьма непростыми». Пресс-секретарь Путина утверждает, что сейчас американские власти «активно зачищают» электоральную площадку от конкурентов. «У нас свои заботы, коими мы и будем заниматься», — подытожил Песков.

Байден — о Путине

Президент США произнес свое скандальное заявление во время мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин. Возможно, Трамп и его друзья по MAGA [Make America Great Again] могут преклониться, но я этого не сделаю», — сказал Байден.

Американский лидер намекал на высказывание Трампа о том, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. Об этом экс-президент рассказывал во время беседы с Fox News. По мнению бывшего президента, если бы он оставался на посту, военного конфликта на Украине бы не случилось.

Байден негативно высказывается о Путине не в первый раз. 16 марта 2022 года он назвал российского президента «военным преступником» во время общения с журналистами в Белом доме. На следующий день он назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом».

Песков заявил, что подобные высказывания сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, поскольку «государственный лидер должен сохранять трезвость». По словам представителя Кремля, подобные обвинения странно слышать из уст Байдена, потому что он выступал по телевидению и призывал бомбить Югославию.

Позднее президент США уточнил, что его слова — это его личная позиция, и он не намерен отказываться от своих высказываний, передает Reuters.

«Я не выступал ни тогда, ни сейчас за изменение политики. Я выражал моральное возмущение, которое испытывал, и я не приношу никаких извинений», — добавил Байден.

Путин ответил на его оскорбления словами «кто как обзывается, тот так и называется». «Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — добавил российский президент.

Путин — не единственный

Российский президент — не первый, кого глава США назвал диктатором. 21 июня Байден таким образом отозвался о председателе КНР Си Цзиньпине из-за инцидента с аэростатом в небе над Соединенными Штатами.

«Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло», — сказал Байден.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала подобные слова безответственной политической провокацией. «Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — заявила Мао Нин.