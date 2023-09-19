Уклонисты, треш-стримы и электросамокаты: какие законы рассмотрят в Госдуме осенью

В Госдуме пройдет первое пленарное заседание осенней сессии. Нижняя палата парламента должна рассмотреть свыше 900 законопроектов. Осенью депутаты могут проголосовать по инициативе об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации и проекту по выходу России из ВТО. При этом традиционно осенняя сессия связана с утверждением федерального бюджета на будущий год. Какие ключевые законопроекты обсудят депутаты и что планируют в партиях — в материале «Газеты.Ru».

19 сентября депутаты Государственной Думы соберутся на первое пленарное заседание осенней сессии. Законодательный портфель нижней палаты парламента под конец весенней сессии составлял 908 законопроектов. Сколько из них депутаты успеют принять или отклонить во время сессии неизвестно, но с начала 2023 года Дума уже приняла 500 различных законов.

За летние каникулы законопроектов для рассмотрения Госдумой стало побольше. Например, в нем появилась президентская инициатива об изменении порядка информирования о введении военного положения в России международных организаций. Предлагается убрать из него обязательное уведомление Совета Европы. Кроме того, предлагается лишить приобретенного гражданства тех, кто избегает постановки на воинский учет и ввести новые меры по поддержке участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их членов их семей.

Какие законы могут рассмотреть осенью

По традиции основным приоритетом на осеннюю сессию для депутатов Госдумы должен стать закон о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Помимо этого, на осень были отложены вопросы о наказании за уклонение от мобилизации в виде уголовной ответственности или штрафа до полумиллиона рублей,

а также о введении предельных розничных цен на бензин, о декриминализации ряда экономических преступлений и о запрете на публикацию фото и видео, содержащих военные сведения, в том числе с информацией об атаках БПЛА.

В рамках сессии, как ожидается, депутаты рассмотрят и инициативу об ответственности за стримы с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы), изучат проект о введении штрафов для тех, кто превышает допустимую скорость на электросамокатах и решат, снимать ли запрет на продажу пива на стадионах. Кроме того, парламентарии собираются обсудить возвращение на летние время и выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), проект которого был внесен на рассмотрение палаты еще пять лет назад.

Депутатов ожидает и серия проектов, связанных с СВО. К примеру, инициатива по обязательному страхованию участников спецоперации, запрет на увольнение вдов военнослужащих, списание долгов с тяжелораненых солдат и отсрочку от службы для молодых отцов. Отдельные инициативы касаются поддержки малоимущих, среднего и малого бизнеса, а также расширения возможностей для трат материнского капитала.

Какие цели у фракций

Пять фракций текущего состава Госдумы обладают разными приоритетами на осеннюю сессию. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил «Газете.Ru», что основной акцент будет сделан на бюджете и проектах, связанных с СВО.

«В перечень приоритетных законопроектов партии входят инициативы, которые касаются поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, развития волонтерства и добровольчества.

Основным проектом, который является ключевым для каждой осенней сессии Думы, станет закон о федеральном бюджете на 2024 и два последующих года. Конечно, при рассмотрении и принятии бюджета в приоритете для нашей фракции стоит обеспечение выполнения государством всех социальных обязательств перед гражданами, развитие экономики, реализация указов президента России и национальных проектов», — пояснил представитель единороссов.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает первоочередной задачей обеспечить победу страны над нацизмом и фашизмом. По его словам, США и натовцы объявили войну всему русскому.

«Для того, чтобы побеждать, необходимо максимально мобилизовывать и сплачивать общество, а также осваивать новейшие технологии. Поэтому мы будем вносить законопроект об образовании для всех, поддержке науки и прорабатывать ключевые статьи бюджета. Мы подготовили программу из 12 законов и четко сформулировали свои приоритеты. Приоритет номер один — остановить вымирание страны. Россия потеряла 22 млн только русских после этого «дикого эксперимента» начала 90-х годов прошлого века. Поэтому мы подготовили законы о многодетных семьях, регулировании цен на товары первой необходимости и в пользу перехода нашего образования на новые рельсы», — отметил Зюганов.

В то же время глава фракции »Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что основной приоритет для политической силы — поддержка населения, в том числе участников СВО, семей с детьми и пенсионеров.

«Главная цель, которой всегда руководствуется фракция «Справедливая Россия — За правду», — защита наших граждан, усиление социальной поддержки населения, особенно необходимое в текущей непростой ситуации. Этой цели подчинены все наши инициативы, в том числе и те, которые мы включили в список приоритетных на осеннюю сессию», — добавил лидер эсеров.

По словам Миронова, фракция выдвигает законопроекты о снижении НДС до 5% на социально значимые товары, единовременные выплаты семьям на покупку школьных наборов, введение единого электронного сертификата на реабилитацию для участников СВО и проект альтернативного бюджета с предложениями по изменению налоговой политики.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что партия ставит перед собой задачу не сбавлять темп и системно добиваться принятия своих проектов. Он добавил, что за первое полугодие 2023 года был принят 41 законопроект либерал-демократов.

«На федеральном уровне у нас разработан пакет предложений, особенно важных для россиян. В первую очередь это системное развитие здравоохранения, привлечение кадров в регионы, расширение мер поддержки молодых медиков. Мы считаем, что наши учителя и преподаватели должны получать достойную, и конкурентную зарплату. Молодые семьи получат дополнительную поддержку, через расширение программы маткапитала, новых мер поддержки многодетных семей. Пенсионеры должны иметь возможность проходить санаторно-курортное лечение ежегодно. А путешественники по России получать «туристический бонус», — указал Слуцкий.

При этом глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев пояснил, что в приоритете партии всегда — защита прав предпринимателей. По его словам, в осеннюю сессию партия готовится внести на рассмотрение Думы инициативу об отмене 17 штрафов, в том числе для бизнеса.

«Ожидаем первого чтения наших новых инициатив для предпринимателей, среди которых — законопроект о распространении мер господдержки для IT на ИП, а также законопроект, который уменьшит налог организаций на прибыль в виде грантов от институтов инновационного развития. Также будем продолжать работу по законопроекту, который смягчает экономические статьи УК. Госдума уже приняла его в первом чтении», — подчеркнул Нечаев.