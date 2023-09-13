Кого освободят от службы при мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В списке — 26 пунктов, в которых перечислены заболевания и состояния организма, препятствующие зачислению на контрактную службу. Какие именно — читайте в материале «Газеты.Ru».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении списка заболеваний, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ размещен на портале правовой информации.

В список вошли ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза органов дыхания, позвоночника, костей и суставов и мочеполовых органов — то есть заболевания, которые могут передаться потенциальным сослуживцам россиянина.

Не возьмут на службу с бронхиальной астмой средней степени тяжести и сахарным диабетом I типа. Кроме этого, служить по контракту не смогут люди с злокачественными опухолями.

Также в список вошли психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия с частотой менее пяти раз в год.

Заключить контракт не смогут граждане, пережившие инсульт или страдающие гипертонической болезнью II стадии. Проблемы с органами дыхания, зрением, повреждение гортани, среднетяжелые колиты и энтериты — тоже препятствие для службы по контракту.

В частности, мобилизовать человека не смогут, если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше. Офтальмологи считают это состояние близким к слепоте.

Противопоказанием к службе также является полное отсутствие некоторых органов или конечностей, удаление части печени или поджелудочной железы, отсутствие руки до верхней трети плеча или ноги до бедра, а также, если у человека нет нескольких пальцев или имеются последствия огнестрельных переломов костей.

«Лента.ру» обратила внимание, что ограничений для службы по контракту меньше, чем для срочной службы.

В списке ограничений для заключения контракта при мобилизации перечислены всего 26 пунктов из заболеваний и состояний, а в перечне болезней для призыва таких пунктов — 88.

Новая волна мобилизации — не предвидится

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в разговоре с «Фонтанкой» 13 сентября заявил, что новой волны мобилизации в России не будет.

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — добавил Поляков.

Об этом также заявляли член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Депутат Андрей Гурулев объяснял, что новой волны мобилизации в России не будет, так как внимание сконцентрировано на контрактниках.

«У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии — они довольно-таки серьезные. И люди идут», — добавил Гурулев.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал, что за последние полгода 270 тыс. человек подписали контракты на службу в ВС РФ, сообщают «Ведомости». По словам главы государства, контракт с ВС РФ каждый день приходят подписать около 1500 человек. Путин отметил, что граждане идут на это «сознательно и добровольно», а государство «защищает наших людей».

В рамках частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября по 31 октября 2022 года, по призыву набрали 300 тыс. человек, сообщали в Минобороны. Путин 31 октября заявил, что в вопросе частичной мобилизации «поставлена точка», писали «Ведомости».